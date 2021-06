Atlanta United FC vs Philadelphia Union – Rapport de match de football – 20 juin 2021

Jakob Glesnes a marqué sur une frappe sensationnelle de 35 yards dans le temps d’arrêt de la deuxième mi-temps, alors que l’Union de Philadelphie s’est rattrapée d’un déficit de deux buts pour enregistrer un match nul 2-2 contre l’Atlanta United FC dimanche après-midi.

Cory Burke a également marqué à la 84e minute pour Philadelphie (4-2-3, 15 points), une minute seulement après qu’Anton Walkes a donné à Atlanta une avance de deux buts dans une fin explosive de ce qui avait été un match prudent pendant la première heure.

La fusée de Glesnes dans le coin supérieur gauche a permis à Philadelphie d’étendre son invincibilité en championnat à six matches (4-0-2).

Le résultat a amené l’Union à égalité de points avec Orlando pour la deuxième place de la Conférence de l’Est.

Il a également scellé la deuxième fois en autant de matches qu’Atlanta (2-1-5, 11 points) s’était contenté d’un match nul après avoir mené de deux buts à l’entame de la 80e minute.

Atlanta est à égalité à quatre pour la septième place dans l’Est.

Atlanta est également invaincue lors de ses cinq derniers matchs, mais quatre d’entre eux sont des nuls. Avant cette course, il a également perdu une série de quarts de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF à Philadelphie plus tôt ce printemps.

Le but contre son camp accidentel de Kacper Przybylko sur le corner de Brooks Lennon a donné l’avantage à Atlanta à la 58e minute. Walkes a doublé l’avance 25 minutes plus tard sur un autre service de Lennon, cette fois après avoir joué un corner court avec Ezequiel Barco.

Burke a répondu avec son troisième but de la saison quelques instants plus tard en suivant le tir plongeant de Jamiro Monteiro. Le gardien Brad Guzan n’a pas pu empêcher un rebond, et Burke l’a atteint et l’a poussé au-dessus de la ligne malgré la tentative de sauvetage de Guzan.

Puis à la 93e minute, Glesnes a fait une passe juste du côté offensif du milieu de terrain, a dribblé en avant et a déclenché une frappe féroce qui a secoué le dessous de la barre transversale et a rebondi d’un pied sur la ligne de but de Guzan.

Il s’agissait du deuxième but du défenseur central cette saison et rappelait un coup franc qu’il avait marqué au début de la saison dernière au LAFC.