Atlanta United FC vs CF Montréal – Rapport de match de football – 15 mai 2021

La tête de Marcelino Moreno sur un long centre de Jake Mulraney à la deuxième minute du temps d’arrêt de la deuxième mi-temps a permis à l’hôte Atlanta United de remporter une spectaculaire victoire 1-0 sur le CF Montréal samedi soir.

Atlanta n’a marqué que son troisième but lors de ses trois derniers matchs et l’a emporté pour la deuxième fois cette saison, les deux venant à domicile.

Montréal n’a pas pu maintenir l’élan de sa sortie de deux buts plus tôt dans la semaine contre l’Inter Miami malgré de multiples chances de marquer presque.

Le match semblait se diriger vers un match nul sans but, les deux équipes étant probablement frustrées par le manque de cohérence du côté offensif.

Atlanta a accueilli les fans à pleine capacité MLS pour la première fois cette saison avec 40116 fans présents – la plus grande foule de football au monde depuis mars 2020.

Ils ont attendu plus de 90 minutes pour célébrer un score jusqu’à ce que Mulraney mène une course précipitée et trouve Moreno avec un timing parfait pour une tête qui se faufile dans le second poteau. C’était le deuxième but de Moreno de la saison après avoir marqué contre la Nouvelle-Angleterre le 1er mai.

Montréal avait une chance d’égaliser juste avant le coup de sifflet final, mais le gardien d’Atlanta Brad Guzan a étouffé un ballon dans la surface avant que Montréal ne puisse obtenir un tir.

Atlanta a dominé la possession de balle avec 63,2% – dont 64,1% de possession dans la première mi-temps – bien que chaque équipe ait terminé avec 10 tirs et deux tirs au but chacun.

Emerson Hyndman a failli mettre Atlanta au tableau à la 51e minute grâce à un beau feed de Josef Martinez, mais a été déclaré hors-jeu au moment où son tir a trouvé la marque.

Romell Quioto a presque fait la même chose pour Montréal deux minutes plus tard lors d’une contre-attaque, mais a également été déclaré hors-jeu après s’être glissé derrière la défense d’Atlanta. Quioto quitterait le match à la 72e minute et serait emporté sur une civière.

Martinez a eu une autre chance solide à la 77e minute sur une tête qui a navigué large après que Kamal Miller de Montréal l’a légèrement dévié avant qu’il puisse entrer en contact avec le ballon.