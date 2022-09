Défenseur d’Atlanta United Juan José Purata a réussi un tour du chapeau sur des coups de pied de coin pour donner à Atlanta une victoire de 4-2 sur le Toronto FC samedi soir.

Atlanta (9-12-9, 36 points) a donné un coup de fouet à ses faibles espoirs en séries éliminatoires avec la victoire.

Purata a glacé le match à la 88e minute quand Alain Franco a dirigé le coin court droit sur la tête de Purata pour son troisième du match. Purata est le premier joueur depuis au moins 2010 à marquer un tour du chapeau avec les trois buts sur corner.

Thiago Almada avait donné à United une avance de 3-2 à la 74e minute sur une tête contestée.

Purata a ouvert le score avec son troisième but de la saison à la 47e minute.

Il n’a fallu que cinq minutes au Toronto FC (9-15-7, 34 points) pour égaliser.

Ayo Akinola a d’abord été refusé par un Purata glissant dans la boîte. Cependant, le ballon a roulé librement et le gardien d’Atlanta Raúl Gudino était sorti de sa ligne pour tenter de nier Akinola, qui a poursuivi sa course et a pu glisser facilement le ballon dans le filet ouvert pour égaliser le match.

Atlanta a obtenu un autre corner et Purata a marqué son deuxième à la 62e minute. Amar Sejdic a dirigé le coup de pied de coin au centre de la surface où Purata l’a rencontré et l’a dirigé vers la maison.

À peine trois minutes plus tard, Purata a commis une faute sur Toronto Jésus Jiménez qui a entraîné un penalty. Federico Bernardeschi a intensifié contre Gudino et a froidement terminé pour égaliser le match.

Gudino n’a plus réussi à enregistrer un arrêt sur les trois pénalités auxquelles il a été confronté lors de la saison 2022. Il n’a fait aucun arrêt le soir de la victoire.

En première mi-temps, il semblait qu’Atlanta ouvrirait le score dans les 15 premières minutes.

A la 11e minute, Brooks Lennon a couru dans la surface, puis a rapidement coupé le ballon. Défenseur torontois Shane O’Neill avait déjà commis et taclé Lennon. Luiz Araujo intensifié pour tirer le penalty contre le gardien de but de Toronto Quentin Westbergne faisant que son septième départ de la saison et le premier depuis le 13 juillet. Mais Westberg a refusé à Araujo de garder le match sans but.

Westberg a effectué six arrêts dans l’effort perdant, empêchant également Almada de marquer un doublé en fin de match.