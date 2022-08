Atlanta United FC contre Seattle Sounders FC – Rapport de match de football – 6 août 2022

Andrew Gutman a marqué sur une frappe à distance à la quatrième minute du temps d’arrêt de la deuxième mi-temps pour porter Atlanta United à une victoire 2-1 sur les Seattle Sounders en visite samedi après-midi.

Le premier but de la saison de Gutman a poussé Atlanta (7-9-7, 28 points) à sa première victoire contre Seattle (10-12-2, 32 points) en cinq rencontres de tous les temps depuis que United a rejoint la ligue en 2017. C’était La deuxième victoire d’Atlanta lors de ses neuf derniers matches.

Rocco Rios Novo a effectué trois arrêts, dont un arrêt crucial du propre effort à longue portée de Raul Ruidiaz à la 76e minute après l’égalité du match.

Ronaldo Cisneros a marqué son septième but de la saison avant la mi-temps pour Atlanta, qui a débuté samedi en 12e de la Conférence Est et à quatre points de la septième et dernière place en séries éliminatoires.

Cristian Roldan a marqué son quatrième but de la saison pour tirer le niveau des Sounders au milieu de la seconde mi-temps.

Stefan Frei a également effectué trois arrêts pour les visiteurs, dont un gros arrêt sur Luiz Araujo au début de la seconde moitié de ce qui s’est avéré être la quatrième défaite consécutive de Seattle sur la route.

Il ne pouvait que regarder la féroce frappe du pied gauche de 25 mètres de Gutman voler à l’intérieur du poteau d’extrême gauche sur une opportunité innocente.

Les Sounders ont commencé la journée en septième place dans l’Ouest, avec d’autres équipes de conférence jouant plus tard.

Atlanta est passé devant à la 23e minute. Caleb Wiley a joué une balle sur la gauche pour trouver Araujo, qui a contourné le coin puis a ramené un centre vers le point de penalty.

Cisneros a martelé un tir bas pour la première fois, et la tentative du défenseur Nouhou de bloquer l’effort a plutôt redirigé devant Frei et dans son propre filet.

Roldan a égalisé le match à la 68e minute après une pression soutenue des Sounders.

Nouhou a joué un centre vers Ruidiaz au premier poteau qui a été repoussé par un défenseur d’Atlanta mais pas dégagé du danger.

Il est tombé sur Roldan près du point de penalty. Son premier tir a été bloqué, mais il a été le premier à rebondir et a lancé une frappe basse dans le coin inférieur droit.

Cela semblait sauver un point pour Seattle jusqu’au superbe vainqueur tardif de Gutman.