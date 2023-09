Atlanta United FC 5-2 Inter Miami CF (16 septembre 2023) Analyse du match

L’Inter Miami était privé de Lionel Messi et a subi sa première défaite depuis son arrivée en juillet lors d’un match humiliant 5-2 à Atlanta United devant 71 635 spectateurs au stade Mercedes-Benz samedi.

Tristan Muyumba, Brooks Lennon et un but contre son camp de Kamal Miller ont donné l’avantage à l’équipe locale à la fin de la première mi-temps avant que Georgios Giakoumakis et Tyler Wolff ne marquent chacun en seconde alors qu’Atlanta (12-8-9, 45 points) s’améliorait à 9. -3-3 à la maison. Le club reste sixième de la Conférence Est de la MLS après cette victoire.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Leonardo Campana a marqué un doublé pour Miami (8-15-4, 28 points), qui a vu prendre fin à sa séquence de 12 matchs sans défaite toutes compétitions confondues.

Le manager de Miami, Gerardo « Tata » Martino, a déclaré que Messi et le défenseur espagnol Jordi Alba avaient raté le match en raison d’une « fatigue musculaire » et que leurs absences n’étaient pas liées à la surface FieldTurf du stade Mercedes-Benz.

L’entraîneur d’Atlanta United, Gonzalo Pineda, a déclaré avoir appris la décision de Messi sur les réseaux sociaux.

« J’ai vérifié sur le compte Twitter pour savoir qu’il ne venait pas », a déclaré Pineda, ajoutant qu’il encourageait ses joueurs à rester concentrés malgré l’attention portée au statut de Messi.

« Honnêtement, je l’ai dit aux joueurs, il y a beaucoup de choses dans l’atmosphère et tout semble tourner autour de l’Inter Miami. Nous devons tourner cela vers nous. »

Brooks Lennon et Tristan Muyumba d’Atlanta United célèbrent après un but alors que Sergio Busquets de l’Inter Miami baisse la tête en signe de déception. Kevin C. Cox/Getty Images

Mené 3-1 au début de la seconde période, le deuxième but de Campana sur penalty a ramené l’Inter Miami à un.

Giakoumakis a répondu pour Atlanta à la 76e minute, rétablissant l’avance de deux buts, et Wolff a ajouté un score d’assurance à la 89e minute. Le 14e but de Giakoumakis lui a valu la tête du championnat.

L’Inter Miami a ouvert le score à la 25e minute sur le huitième but de Campana de la saison. Atlanta a effacé le déficit en marquant trois fois en huit minutes pour mener 3-1 à la mi-temps.

Campana a pris le rebond sur la frappe de Dixon Arroyo, qui a touché le poteau, et a contourné le défenseur d’Atlanta Miles Robinson avec un jeu de jambes sophistiqué avant de battre Brad Guzan.

Muyumba a marqué l’égalisation pour Atlanta à la 36e minute, plaçant une tête devant le gardien de Miami, Drake Callender. Le jeu a été revu pour déterminer si le ballon a franchi la ligne de but, mais la vidéo n’a pas été concluante.

Atlanta a pris les devants avec un but contre son camp. La frappe de Xande Silva a été déviée par le défenseur de l’Inter Miami Kamal Miller et par Callender.

Lennon a donné une avance de 3-1 à Atlanta, reprenant un centre de Caleb Wiley et battant Callender avec une frappe du pied droit depuis le milieu de la surface pour son quatrième but de la saison.

Miami disputera des matchs à domicile contre Toronto mercredi et à Orlando le 24 septembre avant la finale de l’US Open Cup contre le Houston Dynamo trois jours plus tard.

Des informations provenant de Reuters et d’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.