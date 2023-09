Atlanta United FC 4-1 CF Montréal (23 septembre 2023) Analyse du match

Xande Silva et Thiago Almada ont chacun inscrit un but et une passe décisive pour aider Atlanta United à décrocher une place en séries éliminatoires avec une victoire 4-1 contre le CF Montréal en visite samedi.

United (13-8-10, 49 points) est resté invaincu lors de six matches à domicile de son histoire (5-0-1) contre l’équipe canadienne.

Montréal (11-15-4, 37 points) est sans victoire depuis cinq matchs de suite (0-3-2) après une séquence de trois victoires consécutives.

C’était Atlanta pendant la majeure partie de la première mi-temps, dominant la possession avec près de 71 pour cent des touches.

United a percé à la 30e minute. Silva a poussé l’aile gauche dans la surface et Saba Lobjanidze l’a trouvé juste au-dessus du six pour un tir qui a frôlé le gardien montréalais Jonathan Sirois, qui est sorti de sa ligne et a rebondi dans le filet pour une avance de 1-0.

Lobjanidze compte trois buts et trois passes décisives lors de ses six matches en MLS.

Almada a doublé la mise à la 33e minute. Silva a capté une passe en haut de la surface et le ballon a roulé devant lui, tirant Sirois hors de sa ligne pour tenter d’y accéder en premier. Mais Silva est resté dessus au bord de la surface de but et l’a transmis à Almada à l’intérieur pour une frappe rapide.

Thiago Almada d’Atlanta United célèbre avec Xande Silva après avoir marqué contre le CF Montréal. Jordan Godfree-USA TODAY Sports

Montréal a eu sa première chance de qualité de la mi-temps à la 36e minute lorsque Kwadwo Opoku a reçu une passe au-dessus de la surface de réparation mais a envoyé le ballon au-dessus du filet.

Malgré un temps d’attaque minimal, les visiteurs ont marqué à la 40e minute. Lassi Lappalainen a envoyé une passe depuis la ligne de but vers le haut de la surface, et Ahmed Hamdi s’est précipité pour réduire le score à 2-1.

Georgios Giakoumakis a porté le score à 3-1 pour Atlanta à la 46e minute avec un tir au-dessus de la surface dans l’autre côté du filet.

Le jeu a été examiné en vidéo après qu’un drapeau a été levé pour hors-jeu, mais le but a été maintenu après qu’il a été déterminé que le ballon avait quitté le défenseur montréalais Gabriele Corbo avant d’atteindre Giakoumakis.

Montréal a failli réduire l’écart à la 53e minute sur une tête de Chinonso Offor qui a touché le poteau gauche.

Le défenseur montréalais Joel Waterman, qui a reçu un carton jaune plus tôt dans le match, a reçu un carton rouge à la 87e minute pour avoir refusé une occasion de but.

Edwin Mosquera a frappé depuis la surface pour porter le score à 4-1 à la 89e minute.