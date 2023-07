Atlanta United FC 2-0 Philadelphia Union (2 juil. 2023) Analyse du match

Thiago Almada a marqué son huitième but et a contribué sa 10e passe décisive en MLS, et Atlanta United a surmonté un départ sur blessure en première mi-temps de Giorgos Giakoumakis pour remporter une victoire 2-0 sur l’Union de Philadelphie en visite dimanche après-midi.

Brooks Lennon a ajouté son deuxième but de la saison pour Atlanta (8-5-8, 32 points), qui n’a gagné que pour la deuxième fois en huit matches, une période qui a inclus cinq nuls.

Brad Guzan n’a eu besoin que d’un seul arrêt pour conserver sa quatrième feuille blanche de la saison contre une attaque inhabituellement tiède de l’Union, qui ne s’attendait peut-être pas à ce qu’Atlanta déploie une configuration à trois arrières centraux.

Seul bémol, la sortie précoce de Giakoumakis, qui mène Atlanta avec 10 buts. Il a été révélé par la suite qu’il avait subi une blessure aux ischio-jambiers.

L’Union (10-6-4, 34 points) a été tenue sans but pour la première fois en huit matches, mais lors de sa deuxième visite consécutive à Atlanta après un match nul 0-0 en 2022. Ils sont désormais sans victoire lors de leurs trois derniers sur la route (0-2-1).

Thiago Almada d’Atlanta United, à gauche, et Brooks Lennon célèbrent après avoir marqué un but contre Philadelphie.

Almada a donné à Atlanta une avance de 1-0 au septième après une séquence compliquée d’événements dans la surface de réparation de Philadelphie.

Au départ, l’arbitre Ted Unkel a accordé un penalty pour ce qu’il percevait comme une faute de Nathan Harriel sur Giakoumakis à l’intérieur de la surface.

Après une relecture, Unkel a révisé sa décision de déclarer que la faute s’était produite juste à l’extérieur de la surface et a accordé un coup franc là-bas.

Almada a frappé sa première tentative de ce coup franc dans le mur défensif de Philadelphie. Mais le rebond lui est tombé gentiment pour déchirer une demi-volée lors de la deuxième tentative qui a traversé la circulation, passé le gardien Joe Bendik et dans le filet.

Giakoumakis est parti à la 30e minute, laissant le terrain s’amadouer de sa propre puissance mais au pas ralenti. L’international grec avait auparavant passé environ 20 jours entre les apparitions fin avril et début mai alors qu’il était gêné par une blessure,

Philly a poussé en avant mais a rarement menacé avant que Lennon ne mette le match à l’écart à la 79e minute. Après qu’Almada se soit faufilé dans un espace restreint dans la surface, il a posé le ballon à sa droite pour que Lennon dépasse Bendik, qui a obtenu un bras pour l’effort.