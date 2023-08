Atlanta United FC 1-2 FC Cincinnati (30 août 2023) Analyse du match

Brandon Vazquez et Luciano Acosta ont marqué des buts tardifs pour le FC Cincinnati mercredi soir alors que les leaders de la MLS rebondissaient après un déficit précoce pour vaincre Atlanta United 2-1 au stade Mercedes-Benz d’Atlanta.

Acosta a marqué à la 75e minute pour égaliser le match, tandis que Vazquez a marqué le but gagnant à la 80e minute.

Mené 1-0, Acosta a fait une passe à Junior Moreno en haut de la surface de réparation, qui a dirigé le ballon vers Acosta, préparant ce dernier pour un premier tir dans la lucarne supérieure qui a battu Brad Guzan d’Atlanta.

Cinq minutes plus tard, Acosta récupérait le ballon au milieu du terrain et trouvait Alvaro Barreal sur l’aile gauche. Barreal a ensuite envoyé un centre à Vazquez, qui a terminé pour pousser Cincinnati (17-3-6, 57 points) en tête et prolonger son total de buts de la saison à cinq.

Malgré l’avance tardive des visiteurs, c’est Atlanta (11-8-8, 41 points) qui a commencé le match du bon pied alors qu’Edwin Mosquera a ouvert le score à la 10e minute, d’une volée devant Roman Celentano de Cincinnati après avoir pris le dessus. fin d’un centre dévié de Xande Silva.

Quelques instants avant le premier score, le coup franc du pied droit du milieu de terrain talismanique Thiago Almada a touché la barre transversale à près de 30 mètres pour Atlanta.

Les joueurs de Cincinnati célèbrent après avoir battu Atlanta United pour décrocher une place en séries éliminatoires de la MLS.

Cincinnati a commencé lentement, ne parvenant pas à rassembler des attaques menaçantes au début du match, mais a trouvé des occasions au milieu de la première mi-temps. Sergio Santos a délivré un centre à la 25e minute qui a failli tromper Guzan mais est resté inachevé devant le but.

Les dirigeants de Supporters Shield ont continué à faire pression peu de temps après, alors que Bret Halsey a rejoint Santos avant de tirer au-dessus du filet à la 32e minute, mais le club a connu des difficultés pendant le reste de la première mi-temps.

Cincinnati a terminé le match avec quatre tirs cadrés, tandis qu’Atlanta n’en a réussi qu’un, malgré une possession de 58,6% du match et un style offensif tout au long.

Cette poussée tardive s’est avérée vitale pour Cincinnati, qui a remporté sa 17e victoire de la saison, les rapprochant du record de points en une seule saison de la MLS de 73, établi par le New England Revolution en 2021.

Pendant ce temps, Atlanta a vu sa séquence de deux matchs sans blanchissage prendre fin alors qu’ils restaient en dehors du top quatre de la Conférence Est de la MLS.