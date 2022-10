Atlanta United à la croisée des chemins alors que la dure intersaison de la MLS se profile

Martinez est une icône d’Atlanta United depuis ses débuts dans la ligue, remportant les honneurs de MVP et jouant un rôle majeur dans l’équipe naissante remportant une Coupe MLS. Mais cet hiver pourrait être la fin de la ligne pour lui dans cette équipe. Trevor Ruszkowski – USA TODAY Sports

À bien des égards, l’avant-dernier match de l’année de samedi contre le New England Revolution, une défaite 2-1, était un microcosme de la saison 2022 d’Atlanta United.

Entrant dans une victoire incontournable pour éviter l’élimination des éliminatoires, l’optimisme était élevé qu’Atlanta avait finalement retrouvé sa forme dans les dernières semaines de la saison et que peut-être, juste peut être, ils pourraient profiter d’une course magique s’ils pouvaient entrer dans les séries éliminatoires. Au lieu de cela, une performance plate en attaque, mélangée à un très grosse bourde dans le dos, a mis Atlanta dans les cordes. Après 80 minutes moribondes, une étincelle tardive a été délivrée par l’attaquant vedette Josef Martinez du banc avec un coup de ciseaux. golazo pour redonner espoir, seulement pour que la Révolution trouve le but gagnant quelques minutes plus tard.

jouer 0:48 Josef Martinez, d’Atlanta United, lance un joli coup de vélo à la 81e minute contre New England Revolution.

Et donc, hors des séries éliminatoires pour la deuxième fois en trois ans malgré la masse salariale la plus élevée de la ligue, Atlanta United est à la croisée des chemins à l’approche de l’hiver. Mais avant de regarder vers l’avenir, un examen de ce qui n’a pas fonctionné en 2022 est nécessaire.

“Le mot que je choisirais probablement d’utiliser est chaotique. Je pense qu’il y a eu des hauts, mais il y a évidemment eu des bas”, a déclaré le gardien vétéran Brad Guzan, qui s’est rompu le tendon d’Achille le 16 avril et a raté la majeure partie de la saison. . “Au début de l’année, lorsque nous étions au Mexique pour la pré-saison, l’ambiance était telle que nous étions tous excités pour l’année. Lentement mais sûrement, une série de blessures est arrivée rapidement.”

Non seulement Guzan est tombé au bord du chemin, mais le défenseur central partant Miles Robinson et le nouvel arrivant Ozzie Alonso aussi. Robinson s’est déchiré le tendon d’Achille début mai, tandis que le milieu de terrain défensif Alonso s’est déchiré le ligament croisé antérieur début avril, laissant Atlanta United avec une colonne vertébrale complètement différente pendant la majeure partie de la saison. Mais il y avait encore beaucoup de puissance en haut pour que les fans croient qu’Atlanta pourrait réparer ces faiblesses défensives avec une sortie offensive. Les 47 buts marqués jusqu’à présent sont loin de ce que beaucoup attendaient.

“C’est un incendie de benne à ordures à Beverly Hills, car vous avez toutes ces pièces de luxe sur papier qui devraient être en tête de la ligue”, a déclaré l’analyste d’ESPN Herculez Gomez. “Qu’il s’agisse du jeu global, de la construction de la liste, de la santé, qui a été un problème sérieux pour Atlanta, ces choses sont un facteur, mais la santé est quelque chose dont chaque équipe MLS s’occupe.

“Vous êtes dans une ère de joueur désigné, vous devez donc absolument le faire sortir du parc. Vos joueurs importants doivent être disponibles et productifs, et Atlanta n’a pas eu cela.”

L’une des choses les plus importantes à surveiller cet hiver à Atlanta sera ce qui se passera avec Thiago Almada. Signé pour un record de la ligue de 16 millions de dollars lors de la dernière intersaison, Almada a inscrit six buts et 11 passes décisives lors de sa première année en MLS. Bien que ces chiffres soient solides, il doit y avoir une forte augmentation la saison prochaine si Atlanta veut revenir dans l’élite de l’Est. Cela suppose qu’Almada reste avec Atlanta.

Almada, à gauche, a connu une belle première saison avec Atlanta, mais en tant que l’un de leurs joueurs désignés, on s’attend à ce qu’il en ajoute beaucoup plus la deuxième année s’il reste avec le club pendant cette période de transition délicate. Rich von Biberstein/Icon Sportswire via Getty Images

L’ancien homme de Velez Sarsfield n’était que le deuxième joueur de la MLS à être appelé dans un camp de l’équipe nationale argentine et a été salué par Lionel Messi pendant son temps avec le Albiceleste pendant la trêve internationale. Une convocation dans l’équipe de la Coupe du monde au Qatar est peu probable pour Almada, mais la Copa America 2024 pourrait être dans les cartes et le patron argentin Lionel Scaloni est aurait envie voir Almada déménager en Europe.

Si Almada reste à Atlanta en 2023, cependant, il serait la pièce maîtresse d’une renaissance potentielle.

“Quand vous regardez ses performances récentes par rapport au début de l’année, je pense que vous voyez quelqu’un qui a trouvé sa place”, a déclaré Guzan. “Vous commencez à voir un Thiago beaucoup plus à l’aise. Vous le voyez s’intégrer à l’équipe et comprendre le mouvement des gars autour de lui. Les gars comprennent maintenant où il aime ramasser le ballon, ce qu’il aime faire avec le ballon à son pieds et quand vous avez cette continuité, vous commencez à voir l’excitation et la compétence qu’il a.”

Ce qui semble probable, c’est le retour de l’entraîneur-chef Gonzalo Pineda. Même si les attentes n’ont pas été satisfaites en 2022, Pineda sera de retour pour une deuxième saison complète, selon un rapport localqui concorde sans doute avec le retour ou non de Martinez pour une septième saison.

La situation de Martinez est compliquée. Il reste un favori des fans et est toujours l’un des attaquants les plus dynamiques de la MLS, malgré la déchirure du LCA subie au début de 2020. L’international vénézuélien mène Atlanta en marquant cette saison avec neuf buts, même s’il n’a commencé que 12 des 25 matches. . L’entraîneur et le joueur ne sont pas sur la même longueur d’onde : Pineda a opté pour d’autres attaquants dans son onze de départ, notamment samedi dernier à Foxborough.

Martinez a histoire des poussières avec les entraîneurs d’Atlanta, Pineda inclus, et avec le Mexicain apparemment prêt à rester à la barre, la brillante frappe de Martinez samedi dernier pourrait très bien être sa dernière sous un maillot d’Atlanta.

“Je pense que c’est ça. Et c’est triste parce que Josef Martinez est l’un des joueurs les plus électrisants que j’ai vus en MLS, comme Robbie Keane avec le LA Galaxy”, a déclaré Gomez. “[Martinez] est ce type de gagnant, ce type de joueur productif et il n’est plus le même depuis cette malheureuse blessure.

“Maintenant, je suis pro-Josef Martinez parce qu’en bonne santé, il est l’un des joueurs les plus productifs que cette ligue ait jamais vu. À un moment donné, vous devez être un bon coéquipier, être un bon employé, quelle que soit la blessure, quel que soit le système , quel que soit le changement, le personnel ou le coaching.”

Pineda devrait rester l’entraîneur d’Atlanta United la saison prochaine, ce qui semble faire allusion au départ de Martinez du club pendant le remaniement de l’intersaison. Dale Zanine – USA TODAY Sports

Pineda, quant à lui, ne s’est pas engagé sur l’avenir de Martinez, déviant doucement si ce dimanche sera le dernier du joueur de 29 ans avec Atlanta, déclarant lors de sa conférence de presse d’après-match samedi : “Je ne connais pas la réponse pour que.”

Contrairement à l’impasse entre le manager de l’époque Gabriel Heinze et Martinez en 2021, qui a conduit Heinze à faire ses valises, cette fois, les signes indiquent plutôt une sortie pour Martinez.

Si cela se produit, cela ressemblera à la fin d’une époque incroyable en MLS. Aucune nouvelle franchise MLS n’a démarré comme Atlanta United en 2017, avec une marque de football à couper le souffle orchestrée par l’entraîneur Gerardo “Tata” Martino et propulsée par Martinez et le meneur de jeu Miguel Almiron, le point d’exclamation étant un trophée de la Coupe MLS en 2018.

“D’un point de vue sportif, nous essayons de retrouver ce succès que nous avons créé au début et qui consiste à gagner des matchs, à remporter des trophées et à concourir pour des trophées. Atlanta United est toujours un club énorme, sinon le plus grand club de la ligue. Joueurs sont toujours impatients de venir faire partie d’Atlanta United. C’est à nous, en tant que joueurs, de retrouver ce succès en remportant des matchs”, a déclaré Guzan.

En dehors de Guzan, cependant, les restes de ces grandes équipes ont en grande partie disparu, et le front office a également connu de profondes mutations. Heureusement pour les fans d’Atlanta, ils soutiennent une équipe qui cherche toujours à s’améliorer à chaque intersaison.

“Il est naturel dans le football de voir ces cycles se terminer et ils se sont probablement fermés un peu plus tôt que la plupart ne l’auraient pensé. Il y a probablement quelques doigts qui peuvent être pointés vers le front office, le roulement constant des joueurs, le roulement constant des entraîneurs, mais c’est pas faute d’essayer. Vous regardez l’argent qu’ils ont dépensé, la plupart des fans ne peuvent que rêver d’une propriété qui serait aussi ambitieuse “, a déclaré Gomez.

Quoi qu’il en soit, les pièces sont là pour qu’Atlanta remonte rapidement le tableau en 2023 et une campagne gagnante sous Pineda ferait disparaître rapidement la douleur d’une sortie de Martinez. Passer du joueur le plus populaire de l’histoire de la franchise ne sera pas facile, mais c’est peut-être la meilleure façon d’avancer.