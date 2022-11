Atlanta RB Cordarrelle Patterson présente un défi unique – Shaw Local

LAKE FOREST – Il peut foncer à travers les gens et il peut sauter par-dessus eux. Il mesure 6 pieds 2 pouces, 220 livres et il est une force de cisaillement avec le ballon dans ses mains.

Le porteur de ballon des Falcons d’Atlanta, Cordarrelle Patterson, ne ressemble à aucun joueur de la NFL.

Avec huit touchés de retour de botté en carrière et un retour moyen de 29,4 verges, ses prouesses dans les équipes spéciales ne sont pas un secret dans les cercles de la ligue. Plusieurs équipes – y compris les Bears – ont essayé de trouver un moyen de lui faire passer le ballon en attaque. Les Falcons semblent l’avoir débloqué mieux que quiconque.

Après avoir joué pour les Bears en 2019 et 2020, Patterson a signé avec Atlanta l’année dernière et s’est précipité pour 618 verges et six touchés en 153 courses, tout en captant 52 passes pour 548 verges et cinq touchés.

Cette saison, il a raté environ un mois en raison d’une blessure, mais est revenu ces dernières semaines et continue d’être un élément clé de l’attaque au sol des Falcons, classée quatrième.

“Il est, respectueusement, un extraterrestre”, a déclaré le coordinateur défensif des Bears, Alan Williams, cette semaine.

Les équipes (il a joué cinq ans) ont essayé de faire de lui un receveur. D’autres ont essayé de faire de lui un porteur de ballon. Personne ne l’a fait avec succès jusqu’à présent. Le secondeur des Bears, Nicholas Morrow, a indiqué que ce n’était pas sorcier. Se retourner et remettre le ballon dans l’intestin de Patterson enlève tant de variables.

“Ils ont mis le ballon entre ses mains le plus tôt possible”, a déclaré Morrow, qui a joué avec Patterson en 2017 avec les Raiders. « Quand tu joues au receveur, il y a des choses, n’est-ce pas ? Il faut avoir une protection. Je dois avoir un quart-arrière qui peut lui donner le ballon – je ne sais pas qui étaient ses quarts-arrière, je ne leur manque en aucun cas de respect – il y a donc plusieurs facettes pour remettre le ballon entre les mains d’un meneur de jeu. Alors qu’au running back, c’est: “Voilà.”

En seulement six matchs cette saison, Patterson a amassé 402 verges et cinq touchés en 76 courses. Les Falcons courent le ballon à un rythme élevé et ont quatre joueurs différents avec au moins 300 verges au sol, dont le quart Marcus Mariota.

S’attaquer à un grand gars comme Patterson consiste à prendre les bons angles. Morrow a déclaré qu’un défenseur ne voulait pas le plaquer haut parce qu’il avait la force de lancer un tacle au bras. La sécurité Eddie Jackson a accepté.

“Vous devez avoir votre point de visée sur le point”, a déclaré Jackson. « Vous ne pouvez pas entrer sur vos talons. Vous devez entrer avec toute votre force pour essayer de le plaquer, vous essayez de le faire tomber au sol et cela doit simplement être votre état d’esprit. Sinon, il va te renverser.

Patterson a été utilisé presque exclusivement comme porteur de ballon cette saison. Les Bears 2020 de Matt Nagy ont tenté de transformer Patterson en porteur de ballon, mais ils n’ont jamais semblé s’engager pleinement dans l’idée. Le coordinateur offensif d’Atlanta, Dave Ragone, était le coordinateur du jeu de passes des Bears cette saison-là. Il y a de nombreux anciens Bears à Atlanta, y compris plusieurs entraîneurs adjoints et joueurs. L’ancien directeur général des Bears, Ryan Pace, est un cadre supérieur du personnel des Falcons.

Sur les unités spéciales, Patterson n’a renvoyé que quatre coups de pied cette année, mais trois d’entre eux l’ont été la semaine dernière contre la Caroline. Le moyen le plus efficace de garder le ballon hors de ses mains pourrait être de le frapper à travers la zone des buts.

Laissez-le court et il le retirera.

“C’est un gars, il ne se met pas à genoux”, a déclaré Jackson. « C’est la partie folle. Il sortirait 108, 109, 106, 105, 101. Comme, CP faisant tout sortir de la zone des buts.

Le coordinateur des équipes spéciales des Bears, Richard Hightower, a gardé ses plans proches du gilet quant à savoir si le botteur Cairo Santos donnera un coup de pied à Patterson.

L’arrière Khari Blasingame fait partie de l’équipe de couverture du coup d’envoi des Bears. Il a dit que rien ne change dans la préparation, mais les Bears doivent avoir plusieurs plaqueurs qui viennent à lui.

“C’est définitivement différent du point de vue de la taille”, a déclaré Blasingame. “La plupart des revenants ne sont pas construits comme lui.”