Atlanta paiera un règlement de 1 million de dollars à la famille de Rayshard Brooks

ATLANTA (AP) – Le conseil municipal d’Atlanta a voté lundi pour approuver un paiement de règlement de 1 million de dollars pour la famille de Rayshard Brooks, qui a été tué par balle par un policier.

Brooks, un Noir de 27 ans, a été abattu à la suite d’une confrontation avec deux policiers blancs en juin 2020. La fusillade est survenue quelques semaines seulement après la mort de George Floyd sous le genou d’un policier de Minneapolis. Cela a déclenché une nouvelle vague de manifestations à Atlanta contre la brutalité policière et l’injustice raciale.

Un procureur spécial nommé pour examiner l’affaire a annoncé en août que le recours à la force meurtrière était “objectivement raisonnable”. Pete Skandalakis, directeur exécutif du Conseil des procureurs de Géorgie, a déclaré qu’il ne porterait pas plainte contre l’agent Garrett Rolfe, qui a tiré sur Brooks, et l’agent Devin Brosnan.

Les avocats de la famille Brooks disent qu’ils restent déçus qu’aucune accusation n’ait été portée contre les officiers, mais ils ont déclaré lundi que la famille Brooks était heureuse d’avoir conclu un accord avec la ville. Le procès pour mort injustifiée a été déposé en septembre 2021 par la veuve de Brooks, Tomika Miller, et sa succession.

Le conseil municipal a voté 15-0 lundi pour approuver le règlement.

« Cette famille en deuil a vécu tellement de choses au cours de ce processus. Bien que les enfants de M. Brooks aient perdu leur père, le règlement de l’affaire les aidera sans aucun doute dans leurs projets futurs à mesure qu’ils grandiront », ont déclaré les avocats de la famille dans un communiqué.

Ils ont également déclaré qu’ils “continuent d’espérer que le ministère de la Justice interviendra dans cette affaire”.

La police a répondu le 12 juin 2020 aux plaintes d’un homme dormant dans une voiture dans la voie de service au volant d’un restaurant Wendy’s. La vidéo de la caméra du corps de la police montre les deux officiers ayant une conversation calme avec Brooks pendant environ 40 minutes.

Puis, lorsque les policiers ont dit à Brooks qu’il avait trop bu pour conduire et ont tenté de l’arrêter, Brooks a résisté dans une lutte filmée par la caméra du tableau de bord. Brooks a attrapé un Taser à l’un des officiers et s’est enfui, le tirant sur Rolfe alors qu’il courait. Rolfe a tiré avec son arme et une autopsie a révélé que Brooks avait reçu deux balles dans le dos.

Le chef de la police de l’époque, Erika Shields, a démissionné moins de 24 heures après la fusillade et les manifestants ont incendié le Wendy’s, qui a ensuite été démoli.

Rolfe a été licencié le lendemain de la mort de Brooks, mais son licenciement a été annulé en mai 2021 par le Conseil de la fonction publique d’Atlanta. Le conseil a constaté que la ville n’avait pas suivi ses propres procédures en matière de mesures disciplinaires.

Kate Brumback, L’Associated Press