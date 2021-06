Atlanta Hawks @ Milwaukee Bucks : cinq points clés avant le premier match alors que les deux équipes cherchent à mettre fin à une longue sécheresse pour le titre | Nouvelles de la NBA

Il y a plus qu’une place pour la finale de la NBA en jeu lorsque les Milwaukee Bucks et les Atlanta Hawks s’affrontent pour le championnat de la Conférence de l’Est.

Le vainqueur de la série qui débute mercredi mettra également fin à des décennies de frustration.

Milwaukee a remporté son seul titre NBA en 1971 et a atteint la finale pour la dernière fois en 1974. Les Hawks ont remporté leur seul championnat en 1958 et ont perdu en finale en 1957, 1960 et 1961 – et c’est à cette époque qu’ils jouaient encore à St. Louis.

« C’est évidemment une grande chance, une grande opportunité pour nous », a déclaré le centre des Bucks Brook Lopez. « Mais qu’est-ce que c’est, vous ne pouvez pas mettre la charrue avant les boeufs ou quoi que ce soit d’autre ? Nous avons encore beaucoup d’affaires à régler. Nous devons aller chercher le match 1. »

Les Bucks sont arrivés ici en balayant le Heat de Miami et en survivant à une série de sept matchs avec les Brooklyn Nets, deuxième tête de série. Atlanta a battu les Knicks de New York en cinq matchs et a éliminé les 76ers de Philadelphie en sept.

Les Bucks et les Hawks ont tous deux terminé leur série de deuxième ronde en remportant leurs premières victoires sur route au septième match de leur histoire.

Ce fut un revirement impressionnant pour les Hawks, qui étaient 14-20 et 11e au classement Est lorsqu’ils ont congédié leur entraîneur Lloyd Pierce au début du mois de mars. Les Hawks ont clôturé la saison régulière avec une fiche de 27-11 sous Nate McMillan et ont poursuivi avec une fiche de 8-4 en séries éliminatoires.

















0:19



Trae Young a marqué un match gagnant épique avec moins d’une seconde à faire alors qu’Atlanta est arrivé en tête à New York contre les Knicks lors du premier match des éliminatoires des Hawks



Trae Young a ouvert la voie en marquant 29,1 points par match lors de ses premières séries éliminatoires.

« Je pense que nos gars ont fait du très bon travail en se limitant à ce match en particulier et en ne pensant pas à ce qui s’est passé dans le passé et en ne pensant à rien d’autre que ce que nous devons faire dans ce match », a déclaré McMillan.

Les Hawks sont en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2017. Les Bucks sont plus habitués à cette étape.

Milwaukee a enregistré le meilleur record de la ligue en saison régulière en 2019 et 2020, mais n’a pas pu traduire ce succès en séries éliminatoires. Les Bucks ont perdu une avance de 2-0 contre Toronto lors de la finale Est 2019 et ont perdu au deuxième tour contre Miami l’année dernière.

« J’essaie de ne pas me concentrer sur le passé et ce qui s’est passé », a déclaré l’attaquant des Bucks et double MVP Giannis Antetokounmpo. « J’en tire des leçons et je continue. C’est une série totalement différente, un scénario différent, des joueurs différents, une époque différente. Cela va être difficile. Ce ne sera pas facile. »

Budenholzer contre les Hawks

Image:

L’entraîneur-chef des Milwaukee Bucks, Mike Budenholzer, réagit à un appel sur la touche



Mike Budenholzer a entraîné les Hawks de 2013 à 2018 avant de partir pour Milwaukee. Budenholzer a mené les Hawks à leur dernière apparition en finale de la Conférence Est en 2015, bien qu’ils aient été balayés par les Cleveland Cavaliers de LeBron James.

Mais les Hawks ont bien changé depuis le départ de Budenholzer. John Collins est le seul Hawk à avoir joué pour Budenholzer à Atlanta.

« Il s’agit des Bucks et des Hawks », a déclaré Budenholzer. « Nos joueurs doivent être prêts à jouer. Les entraîneurs entraînent. À ce stade, cette fois, il s’agit simplement de jouer et de trouver un moyen de gagner et de rivaliser et de faire tout ce qu’il faut. C’est vraiment tout ce dont il s’agit. »

Avantage du terrain à domicile

Sur les 16 équipes qui ont atteint les séries éliminatoires, seules les Bucks sont restées invaincues à domicile lors des séries éliminatoires. Les Bucks possèdent une fiche de 5-0 en séries éliminatoires à domicile cette année et ont une fiche globale de 11-2 en séries éliminatoires au Fiserv Forum.

L’avantage du terrain des Bucks pourrait faire face à son plus gros test dans cette série. Les Hawks ont une fiche de 5-2 lors des matchs éliminatoires sur la route cette saison après une fiche de 2-1 au Madison Square Garden et de 3-1 à Philadelphie.

Des ennemis inconnus

Les Bucks sont allés 2-1 contre les Hawks en saison régulière. Ils ont remporté le seul match et divisé deux rencontres à Atlanta.

Mais il est difficile de lire trop dans ces affrontements parce que les Hawks n’étaient à pleine puissance pour aucun d’entre eux.

Young et Clint Capela n’ont pas joué dans la défaite des Hawks à Milwaukee. Young n’a pas non plus joué lorsque les Hawks ont battu les Bucks à Atlanta. Les Hawks n’avaient pas Collins disponible pour leur défaite à Atlanta. Pierce entraînait toujours les Hawks lorsqu’ils jouaient à Milwaukee.

Le genou de Bogdanovic

Image:

Le gardien des Atlanta Hawks Bogdan Bogdanovic tire le ballon contre les Charlotte Hornets



Le gardien des Hawks Bogdan Bogdanovic a joué dans le septième match de la série des 76ers malgré une douleur au genou. McMillan a déclaré mardi que le genou était « encore un peu douloureux ».

« Nous aurons des nouvelles de lui et nous verrons sa disponibilité demain soir », a déclaré McMillan.

Bogdanovic a presque fini par jouer pour les Bucks cette saison à la place.

Les Bucks se seraient mis d’accord sur une signature et un échange qui auraient amené Bogdanovic et Justin James à Milwaukee tout en envoyant Donte DiVincenzo, DJ Wilson et Ersan Ilyasova aux Sacramento Kings.

Playoffs NBA en direct 32 : Atlanta @ Milwaukee Gm1 23.06 2530



Jeudi 24 juin 1h30





L’échange a échoué et les Bucks ont perdu un choix de deuxième tour en 2022 après que la NBA a déterminé qu’ils avaient eu des discussions avec Bogdanovic ou son agent avant que cela ne soit autorisé en vertu des règles des agences libres.

Bogdanovic s’est retrouvé à Atlanta lorsque les Kings n’ont pas égalé la feuille d’offre de 72 millions de dollars des Hawks sur quatre ans.