Atlanta Hawks & Hennessy organisent une soirée d’influence

Au cours du week-end, les Atlanta Hawks et Hennessy se sont associés pour organiser une soirée spéciale d’influence pendant le match des Hawks et des Denver Nuggets. Avant le match, Hennessy a envoyé des kits personnalisés à chaque influenceur en les invitant personnellement au nom de la marque de cognac.

Hennessy s’associe aux Atlanta Hawks pour une soirée d’influence pendant le match Hawks vs Nuggets

Pour la soirée d’appréciation des influenceurs, Hennessy et les Hawks ont tout mis en œuvre. À l’arrivée de chaque influenceur, ils ont eu droit à une expérience tapis rouge du début à la fin. La suite premium des invités était remplie de cocktails spéciaux et de mélanges de signature de Hennessy. De plus, chaque invité a eu droit à son propre sac cadeau VIP rempli d’équipement et d’accessoires Hawks. La soirée ne serait pas complète sans donner à chacun sa propre bouteille de Hennessy VS.

Les Hawks ont également récapitulé ce qui s’est passé sur Twitter et ont noté que l’affaire exclusive était de célébrer la musique, le basket-ball et la culture d’Atlanta.

Les invités à l’événement comprenaient des légendes d’Atlanta et des influenceurs culturels de toutes les différentes avenues, y compris Lil Scrappy, Travis Porter, Domani Harris, l’hôte de Morning Hustle Lore’l, Ayo & Tee, K Camp, Saucy Santana, Autumn’s Marini, K Shiday et bien d’autres. . De plus, pour ajouter à une soirée déjà incroyable, les Hawks ont remporté le W en battant les Denver Nuggets.

Jetez un œil à la soirée spéciale des influenceurs ci-dessous.