Atlanta Hawks contre Orlando Magic Score en direct et statistiques – 9 novembre 2023 Gametracker

MEXICO CITY (AP) Trae Young a offert un spectacle devant près de 20 000 fans lors du match de saison régulière de la NBA à Mexico.

Cela ne le dérangerait pas de pouvoir le faire chaque saison.

Young a marqué 41 points, puis a donné à Dejounte Murray un feu vert à 3 points à 31 secondes de la fin pour donner aux Hawks d’Atlanta une victoire de 120-119 sur le Magic d’Orlando jeudi soir.

« J’aime l’énergie de l’arène ce soir, l’électricité. C’était amusant de jouer ici », a déclaré Young. «Je sais que nous allons évidemment probablement étendre la ligue et l’étendre à quelques villes supplémentaires. Je veux dire, je vais être ouvert à jouer ici. C’est un endroit incroyable pour jouer. »

Jalen Suggs a marqué 21 points et Paolo Banchero 17, mais a raté un panier à 3 points avec 7,9 secondes à jouer sur la possession finale d’Orlando.

« Nous essayions de faire le même jeu pour Franz (Wagner). Il a marqué sur une possession auparavant, mais il a attiré deux défenseurs, m’a envoyé le ballon et j’ai raté le tir”, a déclaré Banchero. “Nous avons eu une chance de gagner et nous n’avons pas gagné. Mais c’était un grand match, cependant. Super environnement. »

Young a récolté 33 points en première mi-temps pour Atlanta (4-3), qui jouait pour la première fois au sud de la frontière. Jalen Johnson avait 19 points, Murray en a ajouté 16 et Bogdan Bogdanovic a terminé avec 15.

Bien que le Magic ait joué le match en tant qu’équipe hôte, de nombreux spectateurs à guichets fermés venus à l’Arena Ciudad de Mexico, une installation ultramoderne recouverte de verre, portaient des maillots de Young, qui vivait à Lubbock, au Texas, ou de Hawks. équipement et a applaudi bruyamment l’équipe visiteuse.

L’atmosphère semblait faire oublier aux joueurs le fait de jouer à une altitude de 7 350 pieds au-dessus du niveau de la mer, mais cela n’a pas duré éternellement.

“Vous pouvez certainement sentir l’altitude, cela nous a tous affectés”, a déclaré Young. “Il y a eu un moment au troisième quart-temps où j’ai dû sortir parce que l’altitude m’a atteint, j’avais besoin de souffler.”

Le Magic a pris l’avantage 111-100 après que la recrue Anthony Black ait marqué 3 points dans le coin droit, mais les Hawks ont eu une course de 14-2 scellée avec le lay-up de Johnson pour prendre une avance de 114-113 avec 4:04 à jouer.

Les équipes ont échangé les avances et Wagner a marqué sur un crochet pour donner l’avantage à Orlando 119-117 avec 43 secondes à jouer. Young s’est dirigé vers le panier et a envoyé une passe à Murray derrière l’arc pour les derniers points.

Les Hawks ont pris une avance de 18-7 au début du match après un 3 de Young, mais le Magic s’est rallié pour égaliser à 34 après les 12 premières minutes.

Les Hawks menaient 73-69 à la mi-temps, Young tirant 9 sur 14 depuis le terrain et 11 sur 11 depuis la ligne des lancers francs.

Mais l’arrière d’Atlanta s’est calmé au troisième score, avec seulement 1 sur 6, et Orlando a clôturé le quart sur une séquence de 11-5 pour prendre une avance de 98-93 en quatrième période.

Il s’agissait du 32e match de la ligue au Mexique depuis 1992, soit plus que dans n’importe quel autre pays en dehors des États-Unis et du Canada.

Selon les statistiques de la NBA, il y a 30 millions de supporters dans le pays et elle a été mentionnée comme une ville potentielle lorsque, ou si la ligue décide de s’étendre.

“Je ne peux pas fixer de calendrier précis, mais une partie principale de mon travail, sinon la partie la plus importante de mon travail, est de développer cette ligue. C’est donc une chose à laquelle il faut beaucoup réfléchir”, a déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver, avant le match.

Le Mexique a une équipe de la NBA G League qui a connu une première année réussie en jouant à l’Arena Ciudad du Mexique. Les retours positifs d’anciens joueurs de la NBA résidant à Mexico pourraient aider la ville dans sa candidature à une franchise à l’avenir, mais pour l’instant, la seule chose sûre est davantage de matchs de saison régulière.

“Nous reviendrons certainement”, a déclaré Silver, interrogé par les journalistes mexicains sur les chances de la ville de recruter une équipe. “Nous reviendrons l’année prochaine avec au moins un match, nous verrons si ce sera deux matchs. .»

