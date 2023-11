Atlanta est-elle prête à aimer à nouveau le basket-ball de Georgia Tech ?

Photographie de Bryce France

Peut-être que je n’ai pas été assez présent programmes de basket-ball universitaire à grande échelle. Mais ce qui me frappe le plus à propos de la campagne 2023-2024 Équipe masculine de Georgia Tech, lorsque je leur rends visite lors d’une séance d’entraînement matinale de fin d’été au centre Zelnak, leur centre d’entraînement rénové niché dans un coin adjacent à l’autoroute du campus de l’université, c’est le nombre de joueurs et de personnel de soutien de niveau supérieur. des manières formidables. Les jeunes gens, me voyant, un étranger, assis à l’écart, font tout leur possible pour s’approcher, me serrer la main et se présenter.

“Salut. Je m’appelle Baye.

“Naithan.”

« Des kilomètres. Ravi de vous rencontrer.”

Il y a un côté timide et doux dans ces interactions, et il convient de rappeler que de nombreux athlètes sont encore des adolescents – la plupart encore trop jeunes pour acheter un soda dur, du moins légalement. Malgré leur ampleur et leur potentiel professionnel, les cicatrices d’acné et les insécurités du lycée restent proches de la surface. Damon Stoudamire, l’ancien garde de la NBA et nouvel entraîneur en chef de basket-ball de Tech, qui aura 50 ans le week-end suivant, est également à la voix douce. Il y a de la mélasse dans sa voix douce et rauque. Sa poignée de main est étonnamment lâche. Mais l’effet global n’est pas une faiblesse. Lorsqu’il parle, c’est comme s’il faisait signe aux autres de se pencher sur lui. Il y a une gravité dans sa présence qui va au-delà de l’autorité que lui confère l’université en tant qu’entraîneur – une intensité de détermination qui bouillonne qui devient de plus en plus évidente à mesure qu’il dirige ses gardes et ses ailes à travers une défensive. exercice de mouvement.

Vêtu d’un sweat à capuche doré qui évacue l’humidité et d’un short en maille gris, Stoudamire s’accroupit près de la ligne de fond et fait une démonstration sur Kyle.

Sturdivant, un senior de cinquième année qui se trouve également être son filleul, comment il veut que ses joueurs gardent un manieur de ballon et parlent tout en le faisant : « Balle, balle, balle ! Quelques minutes plus tard, l’exercice s’étend pour inclure deux joueurs défensifs, censés tourner sur la moitié de la largeur du terrain, en fonction de l’endroit où se trouve le ballon, en jouant les angles. “Sprint! Tu dois sprinter », appelle Stoudamire à l’un des joueurs en rotation, qui se déplace rapidement mais pas assez vite. “C’est un sprint, pas une glissade.”

C’est le premier jour où l’équipe s’entraîne ensemble sur le terrain depuis que Stoudamire a repris le programme en mars dernier, lorsqu’il a été embauché au cours d’un week-end éclair facilité par un road trip fortuit – Stoudamire était venu à Atlanta avec les Boston Celtics, pour qui il travaillait alors comme entraîneur adjoint.

Aujourd’hui, il n’aime pas ce qu’il voit. À mi-exercice, Stoudamire rappelle ses joueurs à la ligne de fond. « Je déteste la façon dont nous bougeons », dit-il. «Je déteste cette merde. Je déteste ça, putain ! Sa voix est élevée, mais il ne crie pas exactement. Il n’a pas besoin de crier. Toute la salle de sport est au garde-à-vous. Stoudamire chasse les porteurs du ballon du sol et commence lui-même à courir sur l’exercice, passant le ballon d’avant en arrière avec son nouvel entraîneur adjoint et ancien coéquipier de la NBA, Bonzi Wells. Au-delà des murs du centre de pratique, la plupart des étudiants en technologie sont probablement encore endormis à cette heure-là ou assis, groggy, pendant un cours du lundi à 8 heures du matin qu’ils ne pouvaient pas éviter. À l’intérieur, une impulsion d’excitation traverse le bois dur alors que les anciens pros entrent en collision avec les étudiants-athlètes.

Les baskets crient contre le sol ciré et les défenseurs crient : « Balle, balle, balle ! Des applaudissements de motivation jaillissent des coulisses.

“C’est un niveau d’enthousiasme assez élevé, d’après ce que j’ai vécu”, murmure Mike Stamus, directeur adjoint des relations publiques, qui travaille chez Georgia Tech Athletics depuis près de 40 ans.

L’homme qui a embauché Stoudamire, le directeur sportif J Batt, serait sûrement également ravi de cette démonstration. C’est exactement le genre d’énergie renouvelée que lui – et tant d’autres – s’attendent à ce que Stoudamire injecte dans la liste, tout en accomplissant ce que ses récents prédécesseurs n’ont pas pu : la revitalisation d’un programme autrefois connu mais récemment endormi, et un retour au niveau national. importance. Vraiment, la charge de Stoudamire ne pourrait pas être plus claire : il doit redonner de l’importance au basket-ball Tech.

Photographie de Bryce France

Autrefois, le basket-ball de Georgia Tech signifiait quelque chose. Dans les années 1980 et 1990 en particulier, sous la direction de l’entraîneur Bobby Cremins, les Yellow Jackets étaient considérés comme l’une des meilleures équipes du pays, un prétendant éternel qui jouait un basket-ball électrique, dirigé par des meneurs vedettes comme Mark Price, Kenny Anderson. , et Stephon Marbury. Sous Cremins, l’équipe a disputé neuf participations consécutives à des tournois de la NCAA, de 1985 à 1993, dont une course au Final Four en 1990, lorsque Georgia Tech a perdu contre l’éventuel champion de l’Université du Nevada à Las Vegas. La même année, l’équipe de football de l’école remporte une part du championnat national. C’était le bon moment pour être un fan de technologie.

“Le sport était en plein essor”, raconte Anderson, parti pour la NBA en 1991, après sa deuxième saison. Originaire de New York, Anderson se souvient encore de l’enthousiasme qui entourait le programme à son arrivée, notamment les jours de match. Le pavillon McCamish, alors officiellement connu sous le nom d’Alexander Memorial Coliseum mais affectueusement appelé Thrillerdome, prendrait vie, bourdonnant comme une ruche d’insectes. « L’énergie était folle. Les fans, le soutien que nous avons reçu à Atlanta, c’était juste fou, mec », dit-il. Le maire se présenterait aux matchs, tout comme les joueurs des Braves, dont Deion Sanders, qui était assis aux côtés de célébrités comme Kevin Costner et Spike Lee.

Le Thrillerdome était un endroit pour voir et être vu, et ces équipes, avec leur ambiance cool-kid et leur crédibilité dans les jeux de rue à New York, ont développé un cachet culturel qui transcendait le basket-ball. La légende du hip-hop Phife Dawg portait des vêtements Tech tout en rappant dans les vidéoclips de A Tribe Called Quest. Pendant un certain temps, l’attrait de Tech s’est presque auto-entretenu, alors que Marbury, originaire de Coney Island, s’est engagé dans la technologie en grande partie grâce à Kenny Anderson – et que d’autres, comme Chris Bosh et Jarrett Jack, ont emboîté le pas.

Stoudamire comprend qu’il hérite de cet héritage culturel autant que du récent bilan de médiocrité du programme. Bien qu’il ait joué au ballon universitaire pour l’entraîneur du Temple de la renommée Lute Olson en Arizona, il se souvient des jours de gloire de Tech, lorsque « l’école et le nom se recrutaient d’eux-mêmes ». Il dit : « Tout ce que je sais, c’est que lorsque le basket-ball Tech gagne, il est aussi populaire que n’importe quelle équipe de cette ville. Les joueurs deviennent des célébrités.

Stoudamire comprend également que son propre statut de célébrité a probablement été un facteur dans son embauche. L’université est clairement heureuse d’avoir Stoudamire en interne – les panneaux d’affichage avec son visage en témoignent en bordure de route – et pense que sa note Q plus élevée revigorera leurs efforts de recrutement et attirera un plus haut calibre d’étudiants-athlètes. En quelques mois seulement, Stoudamire a déjà démontré son pouvoir d’attraction en convainquant le meilleur buteur Miles Kelly de rester une autre saison, et en mobilisant une solide récolte d’étudiants de première année, ainsi qu’une classe de transfert passionnante, classée 19e dans le pays, selon 247Sports.

Ne vous méprenez pas cependant. Stoudamire ne commercialise pas seulement son nom. Il a mérité cette opportunité de la même manière qu’il a tout gagné dans la vie : à ses dépens.

Photographie de Bryce France

À 5 pieds 10 pouces, Stoudamire est sous-dimensionné pour un joueur de la NBA – ou un joueur universitaire, d’ailleurs. Il a essentiellement été le petit gars sur tous les terrains sur lesquels il a concouru. Et pourtant, Stoudamire a toujours fait plus que se défendre ; il dépasse régulièrement les attentes. D’où son surnom : Mighty Mouse.

Dès le début, Stoudamire savait qu’il devrait être plus dur que les autres enfants. Élevé dans le nord-est de Portland, dans l’Oregon, par une mère aimante avec l’aide de sa famille élargie, il était souvent laissé à lui-même ; Maman devait travailler, après tout. « J’avais parfois des journées entières pour moi. Ma mère était une disciplinaire, mais elle n’était pas là tout le temps. Et cela m’a permis de devenir mon propre homme”, a-t-il déclaré. ESPN Le magazine dans un profil de 1998. “Cela m’a rendu dur.”

Stoudamire devait également être dur sur le terrain. En tant que petit joueur, il était facilement négligé – au propre comme au figuré – et sentait qu’il avait toujours « quelque chose à prouver ». Cela ne le dérangeait pas que les gens le sous-estiment et utilisent cette posture d’opprimé comme source de motivation, même en tant que pro. « À l’époque, il n’y avait pas de téléphone portable. Il y avait à peine des ordinateurs », dit-il en s’appuyant sur une chaise pliante après l’entraînement. «J’essayais de trouver une motivation différente chaque jour. J’essaie de trouver une raison ou un article de quelqu’un disant que je ne pouvais pas le faire. C’est tout ce que j’ai fait. Il n’était pas toujours nécessaire de chercher très loin. Le soir du repêchage de la NBA en 1995, Stoudamire a été hué lorsque les Raptors de Toronto l’ont sélectionné comme septième choix au classement général.

Pour Stoudamire, prouver qu’il ne s’agissait pas seulement de bien performer les jours de match. Il s’agissait de la façon dont il se préparait chaque jour. Il accordait une attention méticuleuse aux moindres détails de sa formation. Il s’agissait de sprinter jusqu’à place, pas de glisser. Il a compris que c’était le travail peu glamour, en coulisses, qui comptait vraiment. «Toutes les choses dont je parle et que je veux que mon équipe soit», dit-il, «c’est ce que j’étais. Les petites choses. Cohérence. Axé sur les processus. Vous ne pouvez pas sauter des étapes en cours de route.

Ce même dévouement à ne pas sauter les étapes a également influencé la carrière de Stoudamire sur le banc. Alors que certains anciens joueurs de la NBA accèdent directement à des postes d’entraîneur de haut niveau, Stoudamire souhaitait gravir les échelons depuis un échelon inférieur. Avant d’obtenir son premier poste d’entraîneur-chef en 2016, à l’Université du Pacifique, il a été directeur du développement des joueurs à l’Université Rice et assistant des Memphis Grizzlies, ainsi qu’à l’Université de Memphis et à l’Université de l’Arizona.

Stoudamire a passé cinq saisons à Pacific, où…