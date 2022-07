“Atlanta” de Donald Glover révèle qu’il se terminera après la saison 4

Saison 3 de nos chéris Atlanta s’est terminé il y a à peine deux mois et FX a déjà annoncé la date de première du quatrième et dernier opus.

Ce spectacle stimulant la réflexion est devenu une extension dominante de la culture noire, mettant en évidence nos difficultés, notre passion et notre persévérance sous forme comique.

Vendredi, une vidéo teaser a été publiée révélant que la quatrième saison serait diffusée en septembre. Cela semble assez rapide, non ? D’autant plus que près de quatre ans se sont écoulés entre les saisons deux et trois. Mais personne ne s’en plaint ! Après la fin de la saison 3, les utilisateurs de Twitter ont déploré le fait qu’ils n’avaient aucune idée du temps qu’il faudrait avant de recevoir leur prochain Atlanta réparer.

Dans le teaser, le casting revient en Géorgie après avoir passé du temps en Europe pour la tournée de Paper Boi (Brian Tyree Henry). La saison 3 a présenté les épreuves et les tribulations vécues par l’équipage lors de ses voyages à travers le pays du Caucase. Tous les acteurs reviennent, y compris Donald Glover (Earn), Zazie Beetz (Van) et Lakeith Stanfield (Darius).

La logline de l’émission fait son travail et suscite une vive curiosité chez les téléspectateurs. Il se lit comme suit: “Mais la question est de savoir si Atlanta a changé ou l’ont-ils?”

Qu’est-ce que cela signifie? Les personnages principaux retourneront-ils dans leur ville natale avec une nouvelle perspective et élèveront-ils la scène musicale ATL ?

Bien que le clip n’ait révélé aucun détail majeur sur les histoires qui seront dévoilées dans la saison 4, les images surréalistes étaient suffisamment attrayantes pour créer de l’anticipation parmi les Atlanta stans.

Le PDG de FX, John Landgraft, a déclaré: «La nouvelle saison est tout ce que vous attendez d’Atlanta, c’est-à-dire attendez-vous à l’inattendu. Asseyez-vous et profitez du voyage ».

Ouuu vous savez tous que la série a eu des moments à couper le souffle dans le passé ! Je ne peux qu’imaginer où les esprits des écrivains ont voyagé cette fois-ci.

Glover a partagé ses sentiments à propos de la fin de la série : « La mort est naturelle. Lorsque les conditions sont réunies pour quelque chose, cela se produit et lorsque les conditions ne le sont pas, cela ne se produit pas. Les choses commencent à devenir bizarres… vous ne pouvez pas en faire trop. L’histoire a toujours été censée être ce qu’elle était et l’histoire, c’était vraiment nous.

Fait pour nous, par nous.

C’est ce qui est vraiment beau dans le spectacle. Il se sent authentique. Il était évident que les écrivains partageaient l’expérience des Noirs et n’écrivaient pas en fonction de ce qu’ils pensaient que notre culture impliquait à travers l’observation.

Il y aura un grand deuil lorsque le rôle du générique du dernier épisode de la saison 4, mais je pense que je peux parler pour nous tous quand je dis que j’apprécie l’art sous forme visuelle qui a été créé – non seulement pour notre divertissement mais aussi pour notre élévation.

La dernière saison d’Atlanta arrive en septembre.