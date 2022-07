Atlanta DA dit que deux autres inculpations RICO “de haut niveau” sont à venir

Le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, révèle que deux autres inculpations de gangs RICO «à profil élevé» seront dévoilées dans les 60 prochains jours.

Plus tôt cette année, le comté de Fulton a dévoilé un acte d’accusation RICO contre Young Thug et 27 autres personnes liées à son label YSL qui, selon les autorités, est en fait un gang. Depuis lors, Young Thug et Gunna se sont vu refuser une caution dans l’affaire qui devrait commencer en janvier. Atlanta DA Fani Willis a clairement indiqué qu’elle allait nettoyer les rues et tenir pour responsable tout ce qu’elle considère comme une activité de gang.

Hier, Fani Willis est apparu sur WSBTV d’Atlanta pour parler de la criminalité dans la ville et a lancé une bombe. Mme Willis a révélé que deux autres cas RICO “très médiatisés” seront descellés dans le comté de Fulton au cours des 60 prochains jours. Cela ressemble presque à un déploiement pour un RICO, où l’acte d’accusation YSL était un test, ces deux prochains seront une production hollywoodienne complète en termes de publicité. Nous ne spéculerons pas contre qui cela pourrait être, mais une chose est sûre : Fani ne joue pas et nous connaîtrons les détails bien assez tôt.