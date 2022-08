ATL accueillera Red Bull Symphonic avec Rick Ross et Orchestra Noir

Atlanta sera l’hôte du concert Red Bull Symphonic avec Rick Ross et Orchestra Noir.

Red Bull crée une fois de plus des expériences luxueuses en annonçant un nouveau Red Bull Symphonic. Avec Red Bull Symphonic, la société offre une collaboration sans précédent entre hip-hop et symphonie classique. L’événement sera une célébration de la musique, du patrimoine et de la communauté. Quel meilleur endroit pour accueillir les débuts que la ville d’Atlanta ?

Atlanta accueillera le premier concert de “Red Bull Symphonic” avec Rick Ross et Orchestra Noir.

L’événement étant un croisement luxueux de hip-hop et de symphonie classique, qui de mieux pour lancer les choses que le plus grand patron Rick Ross ? Rejoindre Rick Ross sur scène sera la symphonie entièrement noire d’Atlanta, Orchestra Noir. Le spectacle proposera également un entracte avec les favoris SAINTED et Mapy.

“De The Biggest Boss, je vais m’assurer de vous donner à tous une performance inoubliable et d’une seule nuit”, a déclaré la tête d’affiche, Rick Ross. “Red Bull Symphonic nous aide à célébrer l’héritage, les musiciens et, plus important encore, l’excellence noire. Nous allons innover en grand ce soir-là.

L’événement aura lieu le 4 novembre au Atlanta Symphony Hall à 19 heures précises. Vous pouvez acheter des billets en visitant le site officiel ici.