ATKMB vs NUFC Dream11 Team Prediction: ATK Mohun Bagan vs NorthEast United FC Vérifier le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables pour le match ISL 2022-23 ATKMB vs NUFC de jeudi, 10 novembre, Salt Lake Stadium, Kolkata, 19h30 IST

La Super League indienne bat son plein et les prétendants au titre ATK Mohun Bagan affronteront les garçons du sous-sol NorthEast United au Salt Lake Stadium de Kolkata jeudi.

A LIRE AUSSI | Christian Eriksen nommé l’un des 21 joueurs de l’équipe du Danemark pour la Coupe du Monde de la FIFA

L’ATK Mohun Bagan a obtenu des résultats mitigés lors des quatre premiers matches de l’ISL. Les Mariners ont deux victoires, une défaite solitaire et un match nul dans leur décompte. Les hommes de Juan Ferrando sont en quête de relancer leur fortune en cette saison de championnat. Leurs signatures à l’étranger se portent plutôt bien et le club semble être dans une position décente. Liston Colaco et Dimitri Petratos devraient trouver le fond du filet alors que les Mariners chercheront à remporter les trois points à domicile.

Pendant ce temps, l’horrible course de NorthEast United dans l’ISL se poursuit. Il semble que rien n’a beaucoup changé depuis la piètre performance de l’équipe la dernière fois. Les Highlanders sont tout simplement en difficulté et ont perdu tous leurs cinq matchs joués jusqu’à présent. L’équipe de Marco Balbul a eu du mal sur le terrain avec son attaque manquant de pointe et ses buts défensifs. Ils chercheront à mieux définir leurs plans et à remporter leur première victoire en tournoi contre l’équipe basée à Kolkata.

Avant le match de Super League indienne entre ATK Mohun Bagan et NorthEast United FC, voici tout ce que vous devez savoir :

Télédiffusion ATKMB contre NUFC

Le Star Sports Network a le droit de diffusion du match ATK Mohun Bagan vs NorthEast United FC ISL.

Diffusion en direct ATKMB contre NUFC

Le match ISL entre ATK Mohun Bagan et NorthEast United FC sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Détails du match ATKMB vs NUFC

Le match ATK Mohun Bagan vs NorthEast United FC Indian Super League se jouera au Salt Lake Stadium de Kolkata, le jeudi 10 novembre à 19h30 IST.

Prédiction de l’équipe ATKMB vs NUFC Dream11

Capitaine : Dimitri Petratos

Vice-Capitaine : Hugo Boumous

Suggestion de jeu XI pour ATKMB vs NUFCDream11 Fantasy Football :

Gardien : Vishal Kaith

Défenseurs : Brendan Hamill, Subhasish Bose, Michael Jakobsen, Mohamed Irshad

Milieux de terrain : Emanuel Lalchhanchhuaha, Hugo Boumous, Joni Kauko

Attaquants : Liston Colaco, Dimitri Petratos, Matt Derbyshire

ATK Mohun Bagan vs NorthEast United FC Possible onze de départ :

Composition de départ prévue du NorthEast United FC : Arindam Bhattacharya (GK), Michael Jakobsen, Gurjinder Kumar, Mohamed Irshad, Aaron Evans, Jon Gaztanaga, Emanuel Lalchhanchhuaha, Imran Khan ; Emil Benny, Matt Derbyshire, Jithin MS

Composition de départ prévue pour ATK Mohun Bagan : Vishal Kaith (Gk), Brendan Hamill, Subhasish Bose, Pritam Kotal, Asish Rai, Deepak Tangri, Joni Kauko, Hugo Boumous, Manvir Singh, Liston Colaco, Dimitri Petratos

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici