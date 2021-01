Les deux meilleures équipes de la Super League indienne 2020-21 s’affrontent enfin le lundi 11 janvier au stade Jawaharlal Nehru, Fatorda à Goa. Mumbai City FC occupe actuellement la première position. Les dessus de table ont 22 points en 9 matchs, remportant 7 matchs jusqu’à présent. ATK Mohun Bagan n’est qu’à 2 points de retard au deuxième rang avec 20 points en 6 victoires.

Le vainqueur du match de ce soir occupera la première place du classement. Les hommes de Sergio Lobera ont joué une séquence de huit matches sans défaite jusqu’à présent. Ils souhaiteraient également faire progresser la manche gagnante lors du match de lundi. Cependant, ce sera un véritable défi pour l’équipe de vaincre ATKMB, qui disputera son premier match ISL après la fusion de l’année dernière.

ATKMB vs MCFC ISL 2020-21, ATK Mohun Bagan FC vs Mumbai City FC Diffusion en direct

Le match ATK Mohun Bagan FC vs Mumbai City FC sera retransmis sur Sony Ten Network en Inde. Les téléspectateurs peuvent également diffuser le jeu en direct sur SonyLIV.

ATKMB vs MCFC ISL 2020-21, ATK Mohun Bagan FC vs Mumbai City FC: Détails du match

11 janvier – 19h30 heure normale de l’Inde (IST) au stade Jawaharlal Nehru, Fatorda, Goa

ISL 2020-21, équipe ATKMB vs MCFC Dream11 pour ATK Mohun Bagan FC vs Mumbai City FC

ISL 2020-21, ATKMB vs MCFC Dream11 prédiction pour ATK Mohun Bagan FC vs Mumbai City FC capitaine: Roy Krishna

ISL 2020-21, ATKMB vs MCFC Dream11 prédiction pour ATK Mohun Bagan FC vs Mumbai City FC vice capitaine: Adam le Fondre

ISL 2020-21, ATKMB vs MCFC Dream11 prédiction pour ATK Mohun Bagan FC vs Mumbai City FC gardien de but: Amrinder Singh

ISL 2020-21, ATKMB vs MCFC Dream11 prédiction pour ATK Mohun Bagan FC vs Mumbai City FC défenseurs: Sandesh Jhingan, Tiri, Mandar Rao Desai, Mourtada Fall, Amey Ranawade

ISL 2020-21, ATKMB vs MCFC Dream11 prédiction pour ATK Mohun Bagan FC vs Mumbai City FC milieux de terrain: Carl McHugh, Hugo Boumous, Bipin Singh

ISL 2020-21, ATKMB vs MCFC Dream11 prédiction pour ATK Mohun Bagan FC vs Mumbai City FC grévistes: Adam le Fondre, Roy Krishna

ATKMB contre MCFC, ISL 2020-21 Équipe de départ possible de l’ATK Mohun Bagan FC contre Mumbai City FC: Arindam Bhattacharya (GK), Sandesh Jhingan, Pritam Kotal, Tiri, Subhasish Bose, Carl McHugh, Edu Garcia, Pronay Halder, Manvir Singh, David Williams, Roy Krishna (C)

ATKMB contre MCFC, ISL 2020-21 Formation de départ possible du Mumbai City FC contre ATK Mohun Bagan FC: Amrinder Singh (GK & C), Mandar Rao Desai, Mourtada Fall, Hernan Santana, Amey Ranawade, Ahmed Jahouh, Rowllin Borges, Hugo Boumous, Raynier Fernandes, Bipin Singh, Adam le Fondre