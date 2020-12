Jouer leur première saison ISL en tant qu’entité fusionnée ATK Mohun Bagan a été à la hauteur des attentes de ses fans. L’équipe n’a perdu qu’un seul match dans la Super League indienne (ISL) 2020-21 jusqu’à présent et occupe la deuxième place avec 13 points. Désormais, le club de Kolkata affrontera un Bengaluru FC invaincu le lundi 21 décembre lorsque les deux équipes s’affronteront au stade Fatorda de Goa, à partir de 19h30 IST.

Pour ATKMB, David Williams est de retour dans les comptes comme il a commencé le jeu précédent, alors qu’il n’y a aucune nouvelle sur le retour de Javi Hernandez. Bengaluru, en revanche, manquera Ashique Kuruniyan ce soir alors que le joueur a subi une intervention chirurgicale pour plusieurs fractures.

Le Bengaluru FC se situe juste un point en dessous de l’ATKMB à la troisième position du tableau des points ISL avec trois victoires et trois nuls. Il sera intéressant de voir si ATKMB peut aller à la première place ou si Bengaluru remplace ATKMB à la deuxième place.

ATKMB vs BFC ISL 2020-21, ATK Mohun Bagan vs Bengaluru FC: diffusion en direct

Le match ATK Mohun Bagan vs Bengaluru FC sera diffusé sur les chaînes Star Sports SD et HD en Inde. Les téléspectateurs peuvent également diffuser en direct sur Hotstar.

ATKMB vs BFC ISL 2020-21, ATK Mohun Bagan vs Bengaluru FC: Détails du match

21 décembre – 19h30 heure normale de l’Inde (IST) au stade Jawaharlal Nehru, Fatorda, Goa.

ISL 2020-21, équipe ATKMB vs BFC Dream11 pour ATK Mohun Bagan vs Bengaluru FC

ISL 2020-21, ATKMB vs BFC Dream11 prédiction pour ATK Mohun Bagan vs Bengaluru FC capitaine: Sunil Chhetri

ISL 2020-21, ATKMB vs BFC Dream11 prédiction pour ATK Mohun Bagan vs Bengaluru FC vice capitaine: Roy Krishna

ISL 2020-21, ATKMB vs BFC Dream11 prédiction pour ATK Mohun Bagan vs Bengaluru FC gardien de but: Gurpreet Singh Sandhu

ISL 2020-21, ATKMB vs BFC Dream11 prédiction pour ATK Mohun Bagan vs Bengaluru FC défenseurs: Pritam Kotal, Prabir Das, Juanan, Udanta Singh

ISL 2020-21, ATKMB vs BFC Dream11 prédiction pour ATK Mohun Bagan vs Bengaluru FC milieux de terrain: Subhasish Bose, Erik Paartalu, Dimas Delgado, David Williams

ISL 2020-21, ATKMB vs BFC Dream11 prédiction pour ATK Mohun Bagan vs Bengaluru FC grévistes: Roy Krishna, Sunil Chhetri

ATKMB vs BFC, ISL 2020-21 ATK Mohun Bagan possibilité de départ contre Bengaluru FC: Arindam Bhattacharja; Pritam Kotal, Tiri, Sandesh Jhingan; Prabir Das, Brad Inman, Carl McHugh, Pronay Halder, Subhasish Bose; Roy Krishna, David Williams

ATKMB vs BFC, ISL 2020-21 Bengaluru FC possible départ contre ATK Mohun Bagan: Gurpreet Singh Sandhu (GK); Rahul Bheke, Fran Gonzalez, Juanan; Udanta Singh, Erik Paartalu, Suresh Wangjam, Dimas Delgado, Harmanjot Khabra; Cleiton Silva, Sunil Chhetri