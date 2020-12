Mises à jour en direct de l’ISL 2020-21 Chennaiyin FC vs ATK Mohun Bagan: ATK Mohun Bagan, contre Chennaiyin FC, regardez la première place dans le Super Ligue indienne (ISL) Tableau des points 2020-21 dans le match n ° 42 au stade GMC de Bambolim, Goa, mardi. Alors que le Chennaiyin FC a eu quelques occasions en début de match, l’ATK Mohun Bagan a dominé depuis et s’est créé quelques occasions serrées. Le Chennaiyin FC a fait un changement dans la formation avec Reagan Singh alors que ATK Mohun Bagan a un onze de départ inchangé. L’ATK Mohun Bagan sera à la recherche d’une troisième victoire consécutive après deux grosses victoires face au FC Goa et au Bengaluru FC. Le Chennaiyin FC, quant à lui, entre dans le match après deux nuls et une victoire contre le FC Goa. Suivez toutes les mises à jour en direct de Chennaiyin FC vs ATK Mohun Bagan sur le blog de News18 Sports. Hier, le Jamshedpur FC a enregistré une grosse victoire 1-0 sur le Bengaluru FC avec une tête de Stephen Eze à la 79e minute.

Les hommes d’Antonio Habas entreront dans le match après une bonne pause de 10 jours et ils profiteraient de nouvelles jambes sur leurs adversaires de Chennai, qui ont travaillé dur lors d’un match nul 2-2 contre le SC East Bengal samedi. De plus, alors que Chennaiyin a enregistré six buteurs différents, leur attaquant Jakub Sylvestr et Lallianzuala Chhangte ont été coupables d’avoir raté beaucoup trop d’occasions. Contre ATKMB, qui n’a pas encore concédé du jeu ouvert cette saison, ils devront être à leur meilleur match.

L’entraîneur-chef du Chennaiyin FC, Csaba Laszlo, a reconnu la nécessité pour son équipe de moins gaspiller à l’avant. « Je serais très heureux si nos principaux attaquants marquaient beaucoup plus de buts. En fait, nous avons raté beaucoup d’occasions même dans le dernier match. Mais je suis aussi heureux de la façon dont nous avons autant de buteurs indiens – (Rahim) Ali, (Lallianzuala) Chhangte et (Anirudh) Thapa. Je pense que c’est important aussi « , a déclaré Laszlo.

Chennaiyin devra être sur ses gardes jusqu’au coup de sifflet final pour ATKMB ont développé un talent pour marquer les gagnants tardifs. Ils ont déjà marqué quatre fois dans les quinze dernières minutes du match. Cette tendance peut être liée à la façon dont l’entraîneur de l’ATKMB, Antonio Lopez Habas, oblige son équipe à réagir aux situations à mesure qu’elles évoluent. « Vous pouvez préparer votre équipe à une chose et après cela, l’adversaire peut faire quelque chose différemment », a-t-il déclaré. « Le plus important est que vos idées soient très claires. Ensuite, vous pouvez vous adapter à votre adversaire. »