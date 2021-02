ATKMB Eye Top of the Table Spot, JFC dans Playoffs Race

Mises à jour en direct ISL 2020-21 ATK Mohun Bagan vs Jamshedpur FC: ATK Mohun Bagan lorgneront en haut du tableau des points lorsqu’ils affronteront Jamshedpur FC dans le Super Ligue indienne (ISL) 2020-21 lors du match n ° 94 au stade Fatorda dimanche. L’ATK Mohun Bagan, qui a déjà scellé sa place en séries éliminatoires, est maintenant dans une bataille avec le Mumbai City FC pour l’ISL Shield. Le Jamshedpur FC, quant à lui, n’est qu’à trois trois points de l’Hyderabad FC à la cinquième place et cherchera à revenir dans la course aux éliminatoires. Suivez toutes les mises à jour en direct de ATK Mohun Bagan vs Jamshedpur FC sur le blog de News18 Sports.

L’ATK Mohun Bagan avait rencontré pour la dernière fois le Jamshedpur FC le 7 décembre et les Men of Steel avaient bouleversé les géants de Kolkata 2-1. Nerijus Valskis était le héros avec un doublé, un but dans chaque mi-temps et même si Roy Krishna en a récupéré un à la 80e minute, ATKMB ne pouvait pas en faire assez pour obtenir un match nul ou une victoire. Jamshedpur était l’équipe la plus clinique de ce match car ils avaient sept tirs cadrés contre le sixième de l’ATKMB. Ils en ont mis deux au fond du filet tandis qu’ATKMB n’en pouvait gérer qu’un seul.

ATKMB a été la meilleure équipe défensive tandis que Jamshedpur a eu du mal à marquer des buts toute la saison, marquant seulement quatre buts lors de ses sept derniers. Et l’entraîneur de l’ATKMB, Antonio Habas, a frappé une note confiante avant la rencontre. “L’équipe est bonne, l’équipe est confiante”, a-t-il déclaré. “Nous sommes de la meilleure façon. Maintenant, nous devons nous concentrer sur les quatre derniers matches au cas où il y aurait une opportunité de gagner la ligue régulière. À chaque match, nous nous concentrons sur le prochain adversaire.” Lorsque les deux équipes se sont rencontrées plus tôt dans la saison, c’est Jamshedpur qui est arrivé en tête. Mais Habas n’est pas préoccupé par ce qui s’est passé dans le passé. «Je ne veux pas parler du passé», dit-il. “Tous les matches sont différents. Tous les matches sont difficiles. Maintenant, nous devons jouer ce match comme si c’était le dernier.”

Une victoire pour l’équipe d’Owen Coyle contribuera grandement à les aider à se classer parmi les quatre premiers. Une perte, par contre, leur rendra la tâche extrêmement difficile. Mais Coyle attend néanmoins avec impatience la pression qu’apportent les matchs de fin de saison. “Quand vous arrivez à la fin de la saison, ce sont les matchs que j’attendais avec impatience en tant que joueur”, a-t-il déclaré. “Jouer contre les meilleurs joueurs et les meilleures équipes. Demain, nous avons l’opportunité de le faire. Nous jouons contre une très bonne équipe, une équipe que nous connaissons bien et qui est très bonne, une équipe pour laquelle nous avons un immense respect. “