Score en direct ISL 2020-21, FC Goa vs ATK Mohun Bagan Dernières mises à jour: FC Goa et ATK Mohun Bagan sont sans but dans le Super Ligue indienne au stade Fatorda. Les Gaur regardent la deuxième place où les Mariners actuellement dans le tableau des points ISL. Ce sera un affrontement entre l’une des meilleures attaques de la ligue contre la meilleure défense – Goa a marqué le plus de buts en jeu ouvert (13) tandis que ATKMB a laissé entrer le moins (4). Suivez toutes les mises à jour en direct du FC Goa vs ATK Mohun Bagan sur le blog de News18 Sports.

Après un mauvais début de saison, les hommes de Juan Ferrando se remettent tranquillement depuis. Rester invaincus lors de leurs quatre derniers matchs – ils en ont remporté trois – les a propulsés à la troisième place et une victoire dimanche les élèvera au milieu de ce qui a jusqu’à présent été une course au titre à deux chevaux entre le Mumbai City FC et ATKMB.

« Demain est un beau match car c’est une opportunité de marquer trois points et une opportunité de s’améliorer en équipe », a déclaré Ferrando. « Le problème est que la ligue ici est trop courte. Hier, je parlais avec le manager de l’équipe du fait que les Kerala Blasters auraient perdu trois points de retard sur la place des éliminatoires s’ils avaient remporté le match. Chaque match est important et obtenir trois points de leur part est très important pour le club. Comme tout le monde le sait, notre objectif est de jouer en séries éliminatoires. «

Ferrando doit cependant faire face à quelques questions difficiles. Le principal d’entre eux sera de savoir s’il faut placer le meilleur buteur Igor Angulo – qui n’a pas commencé le match précédent contre le Hyderabad FC – au lieu de permettre à Jorge Ortiz Mendoza, qui a marqué deux fois dans ce match, de mener la ligne. Il s’inquiètera également du nombre de buts que son équipe a tendance à concéder sur coups arrêtés. Jusqu’à présent, le nombre est de 8, soit plus de 70% du total des buts qu’ils ont laissés et le deuxième plus haut total de la ligue.

Pour l’entraîneur de l’ATKMB Antonio Lopez Habas, une victoire dimanche est vitale pour rattraper le leader du Mumbai City FC au sommet, une perspective rendue plus sombre par la défaite face à l’équipe de Sergio Lobera lors du dernier match. « Nous devons nous battre », a déclaré Habas. « Nous devons gagner chaque match. Nous ne pensons pas au dernier match. »

« Je sais que Goa a de bons joueurs, nous avons aussi de bons joueurs. Maintenant, nous sommes prêts à nous battre dans les 90 minutes du prochain match », at-il ajouté.