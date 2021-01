Score en direct ISL 2020-21, ATK Mohun Bagan vs Kerala Blasters Dernières mises à jour: ATK Mohun Bagan, contre Kerala Blasters, seront désespérés de retrouver une voie gagnante alors qu’ils cherchent à rattraper le Mumbai City FC dans le Super Ligue indienne Tableau des points 2020-21 lors du match n ° 78 au stade Fatorda dimanche. Marcelinho obtient son premier départ pour ATKMB. Juande commence également pour les Blasters. L’ATK Mohun Bagan, qui a subi sa troisième défaite en championnat contre le NorthEast United FC lors du match précédent, n’a pas été à son meilleur ces derniers temps et sera désespéré de retrouver son mojo. Les Kerala Blasters, qui sont invaincus pour leurs cinq derniers matchs maintenant, lorgneront sur une surprise contre les champions de la saison dernière. Suivez toutes les mises à jour en direct de ATK Mohun Bagan vs Kerala Blasters dans le blog de News18 Sports.

ATK Mohun Bagan et Kerala Blasters ont lancé la saison en cours, où ATKMB a enregistré une victoire 1-0 avec Roy Krishna marquant en seconde période. Dans ce jeu, le Kerala n’a pas pu enregistrer un seul tir cadré malgré plus de tirs. ATKMB était plus clinique car ils ont touché deux cadrés sur leurs huit tirs. Cependant, le Kerala est maintenant relativement amélioré et le côté de Kolkata n’a pas été à son meilleur.

Frais après avoir acquis les services de Marcelinho, prêté par l’Odisha FC, l’entraîneur de l’ATKMB Antonio Lopez Habas estime que son équipe s’améliore malgré les résultats récents mais a appelé à intensifier son attaque. « Nous avons amélioré nos performances et notre création d’occasions lors des derniers matches, mais nous devons continuer avec le même objectif », a déclaré Habas. « Après les premiers matches et les premiers tours de la ligue, l’équipe a consolidé le système et l’idée. Maintenant, nous devons augmenter nos performances offensives », at-il ajouté.

Avant le match, l’entraîneur du Kerala, Kibu Vicuna, ne s’inquiétait pas de la rencontre précédente de l’équipe. « C’était une question de détail (erreur défensive), non pas qu’ils étaient meilleurs que nous », a déclaré Vicuna, l’entraîneur champion de la saison dernière avec Mohun Bagan lui-même. Maintenant, les circonstances sont différentes. ATKMB est l’ancien champion et ils sont deuxième. Ils ont des joueurs fantastiques et un bon entraîneur. Ce sera un défi difficile pour nous », a-t-il ajouté.