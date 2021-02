ATKMB cherche à sceller le spot ACL

Mises à jour en direct ISL 2020-21 Hyderabad FC vs ATK Mohun Bagan: L’ATK Mohun Bagan et le Hyderabad FC concourront tous les deux pour les trois points alors qu’ils s’affronteront lundi dans le match n ° 103 de la Super League indienne (ISL) 2020-21 au stade Tilak. L’ATK Mohun Bagan peut sceller la première place de la table et remporter cette place en Ligue des champions asiatique avec une victoire aujourd’hui, grâce aux récentes dérapages du Mumbai City FC. Pour Hyderabad FC, les trois points sont très cruciaux car ils sont dans une course serrée pour les éliminatoires avec le FC Goa et le NorthEast United FC. Suivez toutes les mises à jour en direct de Hyderabad FC vs ATK Mohun Bagan sur le blog de News18 Sports.

L’ATK Mohun Bagan et le Hyderabad FC se sont affrontés pour la dernière fois le 11 décembre, qui s’est soldé par un nul 1-1. C’était une surprise car on ne s’attendait pas à ce qu’Hyderabad lance un bon défi à l’équipe. Manvir Singh avait marqué l’ouverture du match pour l’ATK Mohun Bagan à la 54e minute, mais Joao Victor a ensuite converti un penalty à la 65e minute pour égaliser Hyderabad. ATKMB et Hyderabad ont réalisé 12 tirs, mais Hyderabad n’a eu qu’un seul tir cadré contre sept d’ATKMB.

L’entraîneur d’Hyderabad, Manuel Marquez, a déclaré qu’affronter les Mariners à ce stade serait un défi passionnant pour son équipe. « Nous jouons contre l’équipe la plus forte du championnat », a-t-il déclaré. « ATKMB est dans la meilleure forme du championnat. Ils ont une équipe très compacte et ont de très bons joueurs pour le style qu’Antonio Habas veut jouer en ce moment. Avec Lenny (Rodrigues) et Marcelinho, l’équipe est plus décisive. »

L’entraîneur de l’ATK Mohun Bagan, Habas, a été parmi les nombreux impressionnés par la forme d’Hyderabad cette saison. « Hyderabad a connu une bonne saison et nous devons être confiants contre eux. Ils ont un bon équilibre entre leur attaque et leur défense », a-t-il déclaré. « Ils ont surpris tout le monde dans la compétition cette saison. »