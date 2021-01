ISL 2020-21 Score en direct, ATK Mohun Bagan vs Mumbai City FC Dernières mises à jour: Leaders de la ligue Mumbai City FC chercherait à prolonger leur séquence de huit matches sans défaite quand ils prendront la deuxième place ATK Mohun Bagan dans un affrontement des deux premiers Super Ligue indienne (ISL) 2020-21 lundi, au stade Fatorda de Goa. Mumbai City a été sur une lancée, récoltant sept victoires et un nul lors de ses huit derniers matches après avoir perdu son match d’ouverture. Ils ont récolté 22 points en neuf matchs pour être au sommet du tableau.

ATK Mohun Bagan est à deux points de la ville de Mumbai avec six victoires, deux nuls et une défaite. Ils sont également sur une séquence de cinq matchs sans défaite. Le choc des deux meilleures équipes pourrait donner le ton pour la seconde moitié de la saison. Non seulement le droit de se vanter est en jeu, mais la lutte pour la première place pourrait également devenir encore plus féroce, la qualification en Ligue des champions asiatique étant la plus grande motivation avant les barrages.

Ayant marqué 16 buts jusqu’à présent, Mumbai City a la meilleure attaque de la ligue. Ils ont marqué au moins un but lors de leurs huit derniers matchs. ATKMB a indéniablement la meilleure défense, après avoir maintenu sept draps propres en neuf matchs, et n’a pas encore concédé un but en jeu ouvert cette saison. Alors que les statistiques indiquent que le match serait une bataille d’attaque contre la défense, l’entraîneur de l’ATKMB, Antonio Habas, a écarté ces pensées. « Je ne pense pas que Mumbai soit une équipe qui n’attaque que. Ils ont un bon jeu progressif et des contre-attaques. Il est difficile d’arrêter leur équipe parce qu’ils jouent toujours en avant », a déclaré Habas.

« Je ne pense pas que ce soit un match entre l’attaque et la défense, car le football est un jeu d’attaque et de défense. Les deux équipes sont passées d’un côté à l’autre », a-t-il ajouté. L’entraîneur-chef de la ville de Mumbai, Sergio Lobera, a déclaré que le match de lundi ne déterminerait pas le cours de la ligue.

« Je pense que ce sera important mais pas crucial. C’est juste à mi-chemin et dans cette compétition tout est possible. Tout peut changer en peu de temps. Le plus important est maintenant de rester concentré et d’améliorer notre jeu, a-t-il déclaré. Bien qu’il n’y ait pas de problème de blessure pour l’Espagnol, il manquera les services d’Ahmed Jahouh, qui a reçu son deuxième carton rouge de la saison. « Jahouh est un joueur important mais j’ai une très bonne équipe. Le plus important pour moi est le travail d’équipe. Ce n’est pas une question d’individualité. Nous sommes de bons joueurs, mais vous devez travailler en équipe « , a déclaré Lobera.

« Lorsque vous terminez un match, le prochain match est le match le plus important. La situation est la même pour demain. Ça va être difficile car nous allons jouer contre une bonne équipe. ATK Mohun Bagan fait du bon travail », il a dit.