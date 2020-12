Fraîchement sorti de sa victoire dans le derby de Calcutta, l’ATK Mohun Bagan visera à poursuivre sa forme brûlante en Super League indienne lorsqu’il affrontera l’Odisha FC au Fatorda Stadium jeudi. Les deux équipes ont eu des fortunes opposées jusqu’à présent cette saison. Odisha est sans victoire et se trouve dans la moitié inférieure du tableau, n’ayant accumulé qu’un point après ses deux premiers matchs. Pour ATKMB, une troisième victoire consécutive jeudi pourrait les placer en tête du classement. Ils avaient battu leur rival SC East Bengal 2-0 lors du premier derby ISL le 27 novembre.

L’Odisha FC est venu par derrière pour assurer sa première manche de la campagne contre le Jamshedpur FC, mais il y aura des inquiétudes concernant leur ligne arrière qui semble fragile. L’équipe de Stuart Baxter a concédé 29 tirs jusqu’à présent, cette saison conjointement par une équipe. L’attaquant de l’ATKMB Roy Krishna, avec deux buts en autant de matches, tentera de conserver sa belle forme. L’équipe d’Antonio Habas, qui a marqué tous ses buts en jeu ouvert, tentera à nouveau de frapper ses adversaires avec des contre-attaques. Cependant, Baxter en est bien conscient et veut que son côté garde les choses tendues.

« Vous les respectez parce qu’ils ont de bons joueurs expérimentés », a déclaré Baxter. «Au fur et à mesure que nous projetons les joueurs en avant, nous sommes conscients qu’ils entreront rapidement en jeu pendant la transition si nous sommes dispersés. Il appartient aux joueurs du jour de s’assurer que nous leur enlevons l’espace qu’ils veulent. et nous défendons bien un contre un. »L’Odisha FC devra aussi être efficace à l’avant, face à une équipe qui n’a pas encore marqué de but cette saison. Outre ATKMB, Hyderabad FC est la seule équipe à ne pas avoir marqué de but cette saison. Et encore une fois, Habas s’attend à ce que son équipe soit efficace aux deux extrémités du terrain.

« L’idée est d’attaquer et de défendre », avait déclaré Habas après leur victoire en derby contre le SC East Bengal. « C’est le football et nous attaquons et défendons pendant les transitions. C’est une idée pour nous. Je ne vois pas le football comme la seule attaque ou défense. » Après avoir jeté un doublé du banc contre Jamshedpur, l’attaquant d’Odisha Diego Mauricio pourrait faire la queue pour un début. Baxter espère également que l’attaquant Marcelinho retrouvera sa forme alors que le Brésilien a lutté jusqu’à présent.

