ATK Mohun Bagan tient bon pour une victoire 2-1 contre le FC Goa

L’ATK Mohun Bagan a battu le FC Goa 2-1 lors du choc de la Super League indienne (ISL) au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan mercredi.

Hugo Boumous a marqué Dimitri Petratos de chaque côté d’un égaliseur d’Anwar Ali alors que les Mariners battaient les Gaurs.

Le match a commencé de manière nerveuse alors que l’une ou l’autre des équipes s’est battue pour prendre le dessus au milieu du terrain. Hugo Boumous a réussi à tirer le premier coup à la sixième minute après un match de ping-pong dans la surface de réparation. Brandon Fernandes a troublé le gardien de l’ATKMB à distance après un brillant une-deux avec Iker Guarrotxena.

À la neuvième minute, le rapide Dimitri Petratos a donné l’avantage à ATK Mohun Bagan. Alors que le FC Goa dégageait le ballon en touche pour empêcher un contre. De la remise en jeu qui en a résulté sur la droite, Liston Colaco a choisi Petratos, qui a couru derrière la défensive et en voyant le gardien s’éloigner de sa ligne, a tiré son tir au premier poteau. Dheeraj Moirangthem a été renardé par l’instantané car un rebond juste devant lui signifiait que le tir ébouriffait le fond du filet.

Asish Rai a eu une chance glorieuse de doubler l’avance après avoir été libéré par Liston Colaco sur la droite, mais il a décidé de traverser le ballon, sans que personne ne le rencontre, une fois à l’intérieur de la surface.

Anwar Ali a égalisé son équipe à la 25e minute, avec la moindre touche devant Vishal Kaith sur un coup franc de curling d’Eduardo Bedia.

Il est apparu que le FC Goa était tombé sur la “formule” pour marquer alors qu’il tentait plusieurs variantes de corner, mais la défense de l’ATKMB a tenu bon.

Les passes devenant plus complexes dans les derniers instants de la première mi-temps, les tacles ont commencé à affluer avec un joueur de chaque côté entrant dans le livre de l’arbitre.

Alors que la seconde mi-temps commençait par une accalmie, Ashique Kuruniyan était vigilant pour déposséder Seriton Fernandes à la 53e minute et libérer Petratos au milieu. Il a pataugé à travers la défense pour la ramener à Hugo Boumous, qui a envoyé le ballon au fond des filets.

Avec ATK Mohun Bagan faisant pression sur la défense de Goa, le jeu est devenu un peu plus chargé.

Goa a été contraint de faire quelques changements pour améliorer les choses en attaque alors que Petratos avait une autre chance de doubler l’avance à la 69e minute. Après avoir couru le long de la colonne vertébrale, il s’est arrêté pour vérifier si une passe serait le meilleur choix et l’hésitation momentanée l’a fait tirer juste à côté.

A la 75e minute, Anwar Ali aurait pu remettre son latéral à niveau mais n’a réussi à toucher que la barre transversale.

Le coup franc d’Eduardo Bedia, accompagné d’un effleurement de Mohamed Fares Arnaout, signifiait que le ballon atterrissait dans les pieds d’Anwar, qui malgré un déséquilibre, tentait de toucher le cadre.

Après que Liston Colaco ait été trouvé hors-jeu de quelques millimètres, à la 85e minute, Kuruniyan a sans doute raté la chance la plus facile qu’il aura dans sa carrière. Il a couru devant plusieurs défenseurs et l’a transmis à Petratos. Avec toute la défense concentrée sur lui, il l’a renvoyé pour un Ashique non marqué, qui a raté un filet vide.

Cela n’a cependant pas coûté cher aux Mariners, car ils ont tenu bon pour venger le résultat dans le match inverse.

