ATK Mohun Bagan reste en lice avec la victoire sur la marine indienne

ATK Mohun Bagan (ATKMB) est resté en lice pour une place à élimination directe dans la 131e IndianOil Durand Cup, avec une victoire réglementaire 2-0, leur deuxième de la campagne, contre l’équipe de football de la marine indienne dans un match du groupe B au Kishore Bharati Krirangan (KBK). Lenny Rodriguez a ouvert le score pour les Verts et les Marrons tandis que Kiyan Nassiri a obtenu le deuxième du match, qui s’est autrement joué à un rythme piéton. En conséquence, ATKMB a maintenant sept points sur ses quatre matchs du groupe B tandis que la Marine n’en a qu’un, avec un match de plus à jouer et est pratiquement hors du tournoi.

L’entraîneur espagnol de l’ATKMB, Juan Ferrando, a effectué huit changements dans son équipe depuis celui qui avait commencé contre l’Emami East Bengal (EEB) lors du match précédent. C’était presque un côté new-look, de celui-là.

Même alors, c’est ATKMB qui a commencé sur le pied avant faisant des incursions régulières sur le but de la Marine.

Le premier but est venu à la 18e minute. Deepak Tangri, l’un de ceux qui avaient débuté dans le jeu EEB, a trouvé Manvir sur la droite d’un long ballon. Le numéro 11 de l’ATKMB a fait face à Fardeen Ali Mollah, tapi sur le bord de la surface.

La jeune star du trophée Santosh a éliminé deux défenseurs tout en simulant sa réception avec un tour merveilleux et a joué sur Lenny Rodriguez, qui a créé de l’espace sur sa gauche et a battu le gardien Vishnu avec un pied gauche au sol dans le coin proche.

Lenny a presque obtenu son deuxième quatre minutes plus tard avec un merveilleux curleur de loin, mais cette fois, Vishnu a bien fait de le repousser.

Fardeen a ensuite obtenu sa deuxième passe décisive du match après que Kiyan ait joué un rapide 1-2 avec lui pour percer la défense de la Marine et terminer cliniquement, prenant le gardien du mauvais pied.

Navy a eu une chance d’en retirer un après que Pritam Kotal ait bouffé ses lignes et Shreyas VG, s’est jeté dessus mais son effort a dépassé. Il s’est retrouvé à nouveau à la fin d’une passe une minute plus tard, mais le gardien Kaith est sorti pour étouffer son effort dans l’œuf.

Le jeu a encore ralenti en seconde période avec ATKMB essayant de garder la possession au milieu du parc. Même si les hommes de Sailor ont essayé, en particulier Sreyas, de leur mieux pour briser la défense ATKMB, leurs efforts se sont principalement limités à des tirs à distance.

En fin de compte, cela s’est avéré être une victoire de routine pour ATKMB. Ils concluent leurs engagements de groupe et attendent maintenant le résultat du match du Rajasthan United FC et de la marine indienne au même endroit le 05 septembre 2022, pour savoir s’ils peuvent rejoindre Mumbai City dans les KO, du groupe.

