ATK Mohun Bagan La mère du gardien Arindam Bhattacharya décède en raison de complications liées à Covid-19

La mère du gardien de l’ATK Mohun Bagan, Arindam Bhattacharya, Antara Bhattacharya, est décédée lundi à l’âge de 72 ans en raison de complications liées à Covid-19. La semaine dernière, Arindam s’était rendu sur Facebook pour informer sur la santé de sa mère.

Sa mère a été mise sous respirateur dimanche après que son état se soit détérioré et lundi à 8 h 15, l’hôpital a annoncé sa mort.

Le vainqueur du Golden Glove de la Super League indienne (ISL) 2020-21 qui devait s’envoler pour les Maldives avec l’équipe ATKMB il y a quelques jours avait décidé de sauter la Coupe AFC pour être avec sa mère.

Les matches du Groupe D de la Coupe AFC ont cependant été reportés dimanche par la Confédération asiatique de football. Cela s’est produit à la suite d’un incident lié au Bengaluru FC qui a fait surface samedi. « La Confédération asiatique de football (AFC) peut confirmer que les matches du Groupe D de la Coupe AFC (Sud), qui devaient avoir lieu du 14 au 21 mai 2021, n’auront pas lieu à Malé, aux Maldives », indique le communiqué de l’AFC.

«Les clubs participants qui ont voyagé aux Maldives devront organiser leur retour chez eux tout en adhérant aux protocoles de santé et de voyage COVID-19 mis en place par le pays. Dans le même temps, l’AFC est en contact avec tous les autres clubs et officiels participants qui ne sont pas entrés aux Maldives pour annuler leurs arrangements de voyage. «

La décision est intervenue après que l’Association de football des Maldives (FAM) a demandé plus tôt dans la journée à l’AFC d’annuler le match de barrage entre le Bengaluru FC indien et le Club Eagles des Maldives et de reporter les matches de la phase de groupes à une date ultérieure.

Pendant ce temps, deux des coéquipiers de l’ATK Mohun Bagan d’Arindam – Prabir Das et SK Sahil – ont été testés positifs au COVID-19. Le duo est revenu positif après que tous les membres de l’équipe aient subi des tests COVID-19 dans un hôpital privé de Kolkata le 7 mai avant leur voyage dans la capitale des Maldives, à Malé, pour les matchs du groupe D commençant le 14 mai.

