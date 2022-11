ATK Mohun Bagan grimpe jusqu’à la 2e place avec une victoire 2-1 contre le NorthEast United FC

L’ATK Mohun Bagan a battu le NorthEast United FC 2-1 au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan à Kolkata jeudi, pour se hisser à la deuxième place du tableau des points de la Super League indienne.

Liston Colaco et Subhasish Bose ont marqué de chaque côté de l’égalisation d’Aaron Evans pour aider les Mariners à porter leur invincibilité à cinq.

NEUFC a commencé le match sur le pied avant dès le coup d’envoi, mais c’est ATKMB qui a été le premier à mettre le ballon au fond du filet lors d’une pause ultra-rapide dans la minute suivante. Le lob croisé de Joni Kauko vers la droite dans l’espace a été bien contrôlé par Dimitri Petratos alors qu’il le frappait doucement au fond du filet. Les célébrations se sont éteintes presque aussitôt qu’elles ont commencé lorsque le juge de touche a levé le drapeau de l’autre côté.

Alors que le match s’installait, les plans de match des deux entraîneurs semblaient évidents, Juan Ferrando a demandé à ses pupilles de jouer entre les lignes, tandis que Mark Balbul demandait à son équipe d’utiliser les ailes.

Les frères Gogoi, Parthib et Pragyan, ont bien combiné avec Romain Philippoteaux pour se rapprocher du but des Mariners mais le tir de Parthib était droit sur le gardien à la septième minute.

Après cela, tout a été ATKMB avec Liston Colaco et Hugo Boumous ayant de multiples occasions mais aucune n’a été fructueuse car ils les ont gaspillées.

À la 21e minute, Romain Philippoteaux est entré en arrière sur la droite mais il a été dirigé vers un angle plus serré par Subhasish Bose car le tir final était large.

À la 27e minute, une bonne compétence au milieu du terrain a vu Liston obtenir le ballon sur la gauche alors qu’il prenait quelques touches et envoyait un bon centre au deuxième poteau alors que Manvir Singh montait haut mais son effort était au-dessus de la barre. . Puis à la 34e minute, Liston a essayé d’en faire trop par lui-même et a été évincé avant que son tir apprivoisé ne soit facilement sauvé.

Dans la minute qui a suivi, NEUFC a perdu la possession au profit d’un Pritam Kotal agressif alors qu’il la transmettait à Boumous qui s’est retourné pour lancer la contre-attaque. Il a glissé Liston sur sa droite alors qu’il faisait quelques pas et tirait d’un angle serré devant la droite de Mirshad Michu pour l’ouverture du match.

À la 41e minute, Boumous a eu une brillante opportunité de doubler la mise alors que le centre de Subhasish a frappé un défenseur et lui a donné une vue au but. Il a été plus rapide que le défenseur central pour réagir mais n’a pas pu dépasser Mirshad, qui s’est rapidement précipité hors de son but.

Après le redémarrage, NEUFC a changé leurs plans et ont commencé à presser les joueurs de l’ATKMB, ce qui a conduit à une défense nerveuse.

À la 51e minute, les frères Gogoi ont bien combiné pour presque apporter la parité au score.

Le tir de Pragyan de l’extérieur de la surface a été quelque peu bloqué par Pritam Kotal et il a réussi à tomber amoureux de Parthib. Il a essayé de le guider devant le gardien pressé avec l’extérieur de sa botte mais a fini par toucher le poteau.

Le ballon en profondeur de Subhasish à la 57e minute, du gauche, a trouvé les pieds de Dimitri Petratos mais avec juste le gardien à battre, il a tiré à côté.

Le jeu a rapidement connu une accalmie interrompue par des corners occasionnels et des passes tardives.

Tout le monde a été soudainement secoué lorsque NEUFC a égalisé à la 81e minute. p>

Le corner de Jithin MS a été effleuré par Jon Gaztanaga au premier poteau alors qu’Aaron Evans plongeait bas pour ramener son équipe dans le match.

ATKMB avait besoin d’une réponse immédiate et ils se sont précipités vers l’avant. Mirshad a été appelé à plusieurs reprises alors qu’il effectuait des arrêts sur la ligne de but.

À la 89e minute, Subhasish a obtenu la touche décisive. ATKMB poursuivait le filet avec une pression constante du coin droit. NEUFC n’a pas réussi à dégager le ballon alors qu’il revenait à Dimitri, qui a mis un centre dangereux. Subhasish était au bon endroit et au bon moment pour rentrer chez lui.

