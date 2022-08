ATK Mohun Bagan et Mumbai City FC font match nul 1-1

L’ATK Mohun Bagan a gardé l’espoir d’une place en huitièmes de finale de la 131e Coupe Durand tout en stoppant la progression du Mumbai City FC avec un match nul 1-1 au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan mercredi.

Liston Colaco a frappé le droit après avoir bien combiné avec Hugo Boumous et Ashish Rai sur le flanc droit.

Greg Stewart a bien tenté de prendre le dessus sur Floretin Pogba mais les défenseurs de l’ATKMB ont convergé pour déjouer les dangers. L’arbitre a écarté les appels à un penalty des joueurs du MCFC.

Il y avait aussi des cris de pénalité à l’autre bout. lorsque Liston a été renversé à l’intérieur de la zone de six mètres après une course fulgurante dans la colonne vertébrale, mais l’arbitre a jugé le défi de Vignesh comme légal.

À la 16e minute, Rahul Bheke s’est rapproché avec son coup de tête sur corner après que Deepak Tangri ait perdu le ballon au milieu de terrain.

Bheke a dû être éliminé à la 26e après que son tacle glissé pour arrêter les avancées d’Hugo sur le flanc gauche l’ait laissé au sol se tordant de douleur.

Ahmed Jahouh a joué une passe défensive en profondeur pour libérer Bipin Singh, mais l’attaquant de Mumbai City n’a pas pu terminer.

À la 35e minute, Greg Stuart puis Alberto Noguera ont eu des occasions consécutives en raison d’erreurs dans la défense ATKMB mais n’ont pas pu capitaliser.

Liston a marqué à la 39e minute avec un but de braconnier après que Phurba Lechenpa de Mumbai City ait paré le tir d’Ashish après avoir été relâché sur la droite par une passe bien attendue d’Hugo.

À l’autre bout, Vishal Kaith a effectué un autre super arrêt pour arrêter une tête de Bipin à la 43e minute.

Après le redémarrage, Ashique a été joué en tête-à-tête après une brillante passe croisée de Joni Kauko. Quelques minutes plus tard, Bipin s’était à nouveau placé derrière la défense mais son centre était bloqué par Ashish et récupéré assez facilement par Vishal.

Lorsque la vitesse du jeu a rattrapé les joueurs sur le terrain, les managers Juan Ferrando et Des Buckingham se sont lancés dans une guerre des mots sur la ligne de touche.

À la 65e minute, un bon mouvement de la droite de Kiyan Nassiri s’est bien combiné avec Ashish pour envoyer le ballon à Manvir sur la droite. Salut le tir a cependant été sauvé par Lachenpa car Liston ne pouvait pas saisir le rebond alors que Royston Griffiths était à plat pour dégager le ballon de tout autre danger.

À la 76e minute, Sanjeev Staline a envoyé un délicieux ballon de la droite avec son pied le plus faible en tant qu’autre remplaçant, Jorge Pereyra Diaz a grimpé haut sans marque pour frapper au poteau arrière et apporter la parité au score.

Apuia a fait tomber Liston à la 83e minute au bord de la surface de réparation mais son effort du coup franc qui en a résulté n’a pas pu dépasser le mur.

Même si les deux équipes ont réussi des attaques dans les dernières minutes, aucune n’a pu changer le résultat.

