L’ATK Mohun Bagan a annoncé jeudi la grande signature du milieu de terrain finlandais Joni Kauko juste après la fin de la campagne finlandaise de l’Euro 2020. La Finlande n’a pas pu franchir l’obstacle de la phase de groupes aux Championnats d’Europe, mais Kauko a fait assez pour impressionner ATK Mohun Bagan, qui a bondi pour signer le Finlandais. La prochaine saison de l’ISL, qui sera sa huitième édition, devrait se dérouler de novembre à mars. Tous les clubs sont actifs dans la fenêtre de transfert et ATK Mohun Bagan a fait sa première grosse signature.

Kauko, 30 ans, est né à Turku, en Finlande, le 12 juillet 1990 et était capitaine de l’équipe de Finlande des moins de 21 ans. Il a remporté la Coupe de la Ligue finlandaise à deux reprises – en 2008 avec l’Inter Turku et en 2013 avec le FC Lahti. Avec l’Inter Turku, il a également remporté la Coupe de Finlande en 2009.

Kauko a fait ses débuts internationaux pour la Finlande en 2012 et a disputé 28 matches avec l’équipe nationale. À l’Euro 2020, il a joué 57 minutes de football en tant que remplaçant en deuxième mi-temps contre la Belgique, le Danemark et la Russie.

Selon des sources du Times of India, ATK Mohun Bagan a signé avec Kauko pour un contrat de deux ans et il rejoindra l’équipe pour sa campagne de la Coupe AFC, qui devrait s’ouvrir le 18 août avec deux autres matches prévus les 21 et 24 août.

ATK Mohun Bagan a signé Kauko après s’être séparé du milieu de terrain espagnol Javi Hernandez.

La saison dernière, ATK Mohun Bagan a raté l’ISL Shield et le titre d’une moustache face au Mumbai City FC. Ils ont perdu les éliminatoires de l’ISL Shield et la finale de l’ISL contre le Mumbai City FC et sont impatients de tout remporter cette saison.

Au niveau national, ATK Mohun Bagan a signé Amrinder Singh, Bidyananda Singh, Liston Colaco, Ashutosh Mehta et Deepak Tangri.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici