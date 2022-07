ATK Mohun Bagan disputera la demi-finale interzonale de la Coupe AFC à domicile en septembre

L’ATK Mohun Bagan de l’Inde disputera ses demi-finales inter-zones de la Coupe AFC le 7 septembre au Salt Lake Stadium, a confirmé jeudi le tirage au sort.

Les autres éliminatoires inter-zones verront les Eastern Long Lions de Hong Kong accueillir les vainqueurs de la zone centrale tandis que l’ATK Mohun Bagan FC affrontera les champions de l’ASEAN, les matchs se jouant respectivement les 6 et 7 septembre.

Les représentants de la zone ASEAN seront finalisés après les demi-finales de zone entre le PSM Makassar d’Indonésie et Kedah Darul Aman de Malaisie (9 août) et le Viettel FC du Vietnam et le Kuala Lumpur City FC de Malaisie (10 août). La finale de zone de l’ASEAN – qui sera organisée par les vainqueurs du dernier carré Viettel FC-Kuala Lumpur – le 24 août.

Le FC Khujand du Tadjikistan accueillera la finale de la zone centrale contre le PFC Sogdiana de l’Ouzbékistan le 17 août, tandis que les Eastern Long Lions et l’ATK Mohun Bagan se sont qualifiés pour les demi-finales inter-zones en tant que vainqueurs des zones Est et Sud respectivement.

Après un début terne de sa campagne de Coupe AFC, la brigade des Verts et des Marrons s’est qualifiée pour les demi-finales inter-zones du tournoi avec une victoire écrasante de 5-2 sur le Maziya SC.

L’équipe de Juan Ferrando a terminé vainqueur du groupe D avec six points, à égalité avec les Bashundhara Kings, mais a progressé grâce à son face à face supérieur et à sa différence de buts.

Cependant, l’ATK Mohun Bagan ressemble à une équipe différente après que le club a signé deux défenseurs, le Guinéen Florentin Pogba et l’Australien Brendan Hamill, pour renforcer leur formation.

Quelques changements notables incluent les attaquants David Williams et Roy Krishna qui se séparent du club. Alors que Krishna a quitté la franchise après trois années de succès, Williams est parti après deux saisons.

