ATK Mohun Bagan contre le Bengale oriental dans le derby de Kolkata avec plus de 3 points offerts

La ville est divisée sur les lignes rouge-jaune et vert-marron chaque fois que le derby de Kolkata a lieu, avec la rivalité légendaire entre Mohun Bagan et le Bengale oriental plaçant l’Inde sur la carte du football mondial.

Les amitiés sont oubliées et les lignes de bataille tracées entre connaissances chaque fois que le « match boro » (grand match en bengali) se présente. Mais cette fois c’est différent. Après s’être affronté à huis clos au cours des deux dernières saisons, Vivekananda Yuba Bharati Krirangan de Kolkata sera le siège de la plus féroce des batailles.

En fait, les fans seront présents pour un match ATK Mohun Bagan-East Bengal pour la première fois dans la Super League indienne, leurs matchs étant dans la I-League avant et la Coupe Durand en août, quand un Sumeet Passi possède Le but a aidé ATK Mohun Bagan à battre le Bengale oriental.

Les Mariners ont dominé ces derniers temps avec un record de victoires à 100% contre les Torch Bearers dans l’ISL. La dernière fois que le Bengale oriental a remporté la victoire sur Mohun Bagan, c’était en janvier 2019.

L’entraîneur-chef du Bengale oriental, Stephen Constantine, est impatient de se remettre de leur mauvaise course.

“Le derby de Kolkata est le plus grand match du calendrier du football indien et c’est un match spécial”, a déclaré Constantine lors de la conférence de presse d’avant-match vendredi.

“Je pense que nous avons fait une énorme amélioration depuis le dernier derby de Kolkata. Je pense que nous sommes une meilleure équipe que lorsque nous les avons affrontés en Coupe Durand. Bien sûr, ce sont les points de ligue et aussi la question des droits de vantardise qui accompagnent le derby de Kolkata et je suis conscient du fait que nous n’avons pas gagné le derby de Kolkata depuis 8-9 matchs, nous allons donc essayer de résoudre ce problème ,” il ajouta.

L’entraîneur-chef de l’ATK Mohun Bagan, Juan Ferrando, a cependant estimé que le derby “sera comme n’importe quel autre match”.

« C’est environ trois points. Bien sûr, l’occasion est particulière car je connais la ville et l’histoire du derby. Les supporters vont venir et tout le monde veut profiter de ce match. Mais pour nous, c’est un match de plus et une nouvelle opportunité d’obtenir trois points », a déclaré Ferrando lors de la conférence de presse d’avant-match.

« Nous voulons gagner. Pour nous, c’est un match important, mais il faut connaître la situation et réfléchir minute par minute. Je comprends les émotions du derby. Mais ça fait partie du football. C’est pourquoi nous aimons jouer au football, pour la joie que cela procure. Nous voulons gagner », a-t-il ajouté.

La star du Bengale oriental Cleiton Silva pense que même si leur bilan n’est pas le meilleur, la pression sera sur leurs adversaires.

“La pression est sur eux car ils ont fait les plus gros investissements et ont les plus gros joueurs. Nous ne sommes pas des outsiders, mais si vous demandez aux gens dans cette salle, huit joueurs sur dix diront qu’ATK Mohun Bagan gagnera le match », a déclaré Silva lors de la conférence de presse.

Le capitaine de l’ATK Mohun Bagan, Pritam Kotal, a cependant rétorqué que “l’étiquette de favoris n’a pas d’importance”.

“Le derby est toujours un match 50-50 de mes expériences passées. Les deux équipes vont tout donner. Les deux équipes veulent gagner et la balise des favoris n’a pas d’importance. Nous ne ressentons aucune pression », a déclaré Kotal lors de la conférence de presse.

Les deux équipes ont rebondi après leurs défaites à domicile lors de leur précédente sortie avec de solides performances et de grandes victoires. À la recherche d’une première victoire sur le site de la Super League indienne, les deux équipes savent qu’il y a plus que trois points à offrir dans le derby de Kolkata.

