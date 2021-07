ATK Mohun Bagan, Bengaluru FC le plus occupé sur le marché des transferts

Devoir jouer des matchs de la Coupe AFC signifie avoir des joueurs supplémentaires afin que la charge puisse être répartie uniformément. C’est la raison pour laquelle les finalistes de la Super League indienne (ISL) de la saison dernière ATK Mohun Bagan et les champions 2018-19 du Bengaluru FC ont été les équipes les plus occupées sur le marché des transferts. Les Mariners devraient bientôt disputer la Coupe de l’AFC (Groupe D, Zone Sud) tandis que les Bleus auront à affronter leur match de barrage de la Coupe de l’AFC contre l’équipe maldivienne du Club Eagles. En cas de victoire contre les Club Eagles, les hommes de Marco Pezzaiuoli auront plus d’action à venir puisqu’ils rejoindront le groupe D d’ATK Mohun Bagan en tant que quatrième équipe.

Il n’était donc pas du tout surprenant de voir ces deux équipes monter la barre en termes de recrutement de nouveaux joueurs.

Les Mariners ont en quelque sorte organisé un coup d’État en embauchant le milieu offensif vedette Hugo Boumous du champion en titre du Mumbai City FC. Le défenseur Ashutosh Mehta et le milieu de terrain Bidyananda Singh étaient les autres acquisitions des Verts et Marrons, a indiqué l’ISL sur son site officiel.

Parmi ces nouveaux arrivants, il y avait aussi un départ : Edu Garcia, qui a rejoint le Hyderabad FC. L’équipe dirigée par Antonio Lopez Habas a également prolongé le contrat du milieu de terrain Carl McHugh.

Le Bengaluru FC, quant à lui, s’est assuré les services de l’attaquant congolais Prince Ibara du club belge de Beerschot pendant deux ans ainsi que ceux des défenseurs Alan Costa de l’Avaí Futebol Club et Sarthak Golui, qui a joué pour le SC Bengale oriental la saison dernière.

Le Brésilien Costa est sur un contrat de prêt de deux ans, tandis que Golui a signé un contrat de deux ans. Le jeune attaquant Harmanpreet Singh a également rejoint le Bengaluru FC après avoir joué pour le SC East Bengal la saison dernière, a indiqué l’ISL.

Le Hyderabad FC, qui a terminé cinquième de la saison 2020-21, a également fait des vagues en signant Garcia et Bartholomew Ogbeche, qui ont joué un grand rôle dans le triomphe du Mumbai City FC la saison dernière. Le milieu de terrain brésilien Joao Victor a été récompensé par une prolongation de contrat de deux ans.

Odei Onaindia et Sweden Fernandes ont cependant quitté l’équipe dirigée par Manuel Marquez.

Le Kerala Blasters FC, quant à lui, a recruté le défenseur chevronné Harmanjot Khabra jusqu’en 2023 et le jeune ailier Vincy Barretto du Gokulam Kerala FC pour un contrat de trois ans.

Chennaiyin FC et Odisha FC ont recruté un joueur chacun. Chennaiyin a recruté Debjit Majumder en plus de prolonger le contrat de Rafael Crivellaro, tandis que l’Odisha FC s’est assuré les services d’Isaac Vanmalsawma, qui a joué pour le Jamshedpur FC la saison dernière. Le jeune milieu de terrain Manisana Singh était un autre joueur à quitter le Jamshedpur FC.

Le gardien Majumder, qui a joué pour le SC Bengale oriental la saison dernière, a rejoint les doubles champions de l’ISL quelques jours seulement avant l’arrivée du nouvel entraîneur-chef Bozidar Bandovic.

Bright Enobakhare, un autre joueur représentant la Brigade Rouge et Or la saison dernière, a quant à lui rejoint Coventry City en Angleterre. En deux départs pour l’Odisha FC, leur meilleur buteur de la saison dernière avec 12 buts, Diego Mauricio et le défenseur George D’souza ont quitté le club.

Le FC Goa, six fois demi-finaliste, a prolongé le contrat du milieu de terrain Glan Martins et a fait ses adieux au défenseur australien James Donachie.

