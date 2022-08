ATK Mohun Bagan bat Emami East Bengal 1-0, élimine les rivaux du Derby de Kolkata de la Durand Cup

Les billets ont été vendus en ligne dans l’heure. Les fans ont campé la nuit à l’extérieur des tentes du club pour des billets physiques lorsqu’ils étaient disponibles. Les rues menant au stade de Salt Lake se remplissaient de teintes de rouge, de jaune et de vert. Le football était rentré chez lui en Inde.

C’était un concours dès le départ alors que Hugo Boumous et Ivan Gonzalez se sont affrontés, le premier étant le pire des deux. Alex Lima aussi dans la minute qui a suivi, a fait savoir à Liston Colaco qu’il s’agissait d’un derby.

Connaissant l’ampleur du match, Juan Ferrando et Stephen Constantine ont choisi d’emballer leur milieu de terrain pour empêcher l’un ou l’autre de marquer.

Ashique Kurunian a réussi à surpasser la presse une fois qu’il a obtenu le ballon sur la gauche pour en dépasser quelques-uns et obtenir un tir à la 16e minute, mais son effort était large.

Quatre minutes de pression signifiaient qu’Asish Rai et Boumous réussissaient à se placer derrière la défense avec un une-deux intelligent, mais la réduction de ce dernier à Liston n’avait pas les jambes pour l’atteindre et le Bengale oriental dégageait.

Ashique a eu deux mouvements consécutifs sur le flanc gauche alors que le centre était derrière Liston avec Ivan dégageant, puis nous avons dépassé Charalambos Kyriacou mais son tir n’a pas obtenu le résultat souhaité.

Les joueurs du Bengale oriental se contentaient de laisser leurs adversaires avoir le ballon avec ATK Mohun Bagan tout aussi désireux d’avoir la possession.

La course implacable de Souvik Chakrabarti lui a permis de renverser Asish en position d’attaque à la 34e minute et de le transmettre à Ivan, alors que son tir à 40 mètres filait en haut à droite.

C’est encore Souvik qui a tenu le ballon et lancé une contre-attaque époustouflante mais Eliandro Dos Santos mais lui et Sumeet Passi ont perdu l’élan de l’attaque alors que les défenseurs d’ATK Mohun Bagan étaient de retour en nombre.

Dans la minute supplémentaire de la première mi-temps, Passi a réussi à marquer mais du mauvais côté. Sur un corner de Hugo qui a échappé à tout le monde, c’est l’attaquant du Bengale oriental qui a raté le ballon dans son propre filet.

Constantine a apporté des changements d’attaque après le redémarrage. Aniket Jadhav était au cœur de l’action alors qu’il décochait un tir tonitruant sur un coup franc de Souvik, mais son effort était de quelques centimètres. Cleiton Silva a également couru sur la gauche pour prendre le dessus sur Florentin Pogba alors que son centre précis était dirigé de manière spectaculaire par Passi.

À la 54e minute, Ashique avait une chance en or de doubler l’avance de son équipe, mais Kamaljit Singh dans le but du Bengale oriental a réussi un superbe arrêt pour le nier. Trois minutes plus tard, c’est Kyriacou qui a mis son corps en jeu pour bloquer le tir de Pogba après avoir échoué à dégager le corner.

A la 73e minute, le centre de Kyriacou heurte la tête de Cleiton mais sa frappe va droit au gardien.

Le match entrant dans les 10 dernières minutes, le football est devenu frénétique et la foule agitée. Kian Nassiri a été chaleureusement accueilli par les fans de Mohun Bagan, le héros du dernier derby.

Cleiton a obtenu une pause chanceuse au bout de 90 minutes alors qu’un dégagement lui a trouvé des hectares d’espace mais son tir était droit sur le gardien.

Alors que l’arbitre sifflait, les fans de Mohun Bagan hurlaient de joie pour célébrer leur sixième victoire consécutive dans le derby. Les supporters du Bengale oriental étaient cependant à mi-chemin du stade.

