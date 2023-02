ATK Mohun Bagan attend le destin des séries éliminatoires après avoir été tenu à un match nul 0-0 à Jamshedpur

Un ATK dominant, Mohun Bagan, n’a pas réussi à utiliser les occasions qui se présentaient à lui alors qu’il jouait un match nul et vierge contre le Jamshedpur FC lors d’un match de Super League indienne ici jeudi.

Après le match nul, ATK Mohun Bagan s’est hissé à la quatrième place du classement mais n’est resté qu’à trois points d’avance sur l’équipe classée sixième.

Les Mariners ont tenté un total de 26 tirs mais n’ont pas trouvé de chemin à travers la défense des Red Miners.

La première mi-temps a vu de nombreuses opportunités se présenter à ATK Mohun Bagan, mais TP Rehenesh était sur ses gardes pour garder l’impasse intacte à la pause.

Kiyan Nassiri était vif sur le terrain et son retrait a créé la première occasion du match, que Carl McHugh n’a pas pu garder cadrée.

Hugo Boumous a raté le match à cause d’une blessure, alors Federico Gallego a conservé sa place et a presque créé le premier but des Mariners lorsque son centre a été dirigé haut par Ricky Lallawmawma avant que Rehenesh ne se retrouve derrière le tir bas de Glan Martins.

À l’autre bout, se rapprochant de la demi-heure, une confusion défensive a permis à Daniel Chukwu d’avoir une fissure au but, mais l’attaquant a choisi de passer le ballon à Rafael Crivellaro et l’a vu intercepté et démarré à la sécurité. par Asish Rai.

Quelques instants plus tard, Rehenesh a été appelé à l’action, bloquant deux efforts consécutifs à longue portée de Dimitri Petratos et Rai.

Quelques secondes avant la pause, le remplaçant Harry Sawyer a joué un centre bas dans la surface depuis le flanc gauche et l’a placé sur un plateau pour Boris Singh. A bout portant, l’ailier n’a pas réussi à toucher la cible.

Trois minutes après le début de la seconde mi-temps, Boris plaça le ballon sur le chemin de Jay Thomas à l’entrée de la surface. Le milieu de terrain l’a pris pour la première fois et a forcé un arrêt décent de Kaith.

Quelques minutes plus tard, Thomas a déclenché une autre frappe puissante, mais elle est allée droit sur Kaith.

Dans la dernière minute, le Jamshedpur FC a mis la pression dans le dernier tiers. La défense ATKMB n’a pas réussi à dégager le ballon lorsque Thomas a appuyé sur la gâchette et son tir a rebondi sur un défenseur et est venu à Chukwu juste devant le but. Kaith a réalisé un arrêt courageux pour priver le Nigérian de l’une des meilleures chances du match.

Cette sauvegarde a finalement empêché ATKMB de perdre plus de points, mais une seule victoire de leurs cinq derniers matchs les a mis dans une position où ils pourraient être entraînés dans la bataille pour les cinquième et sixième positions alors que la saison tire à sa fin.

Les deux équipes affronteront le Hyderabad FC lors de leur prochain match. Les Mariners rendront visite aux champions en titre le 14 février, tandis que les Red Miners seront également sur la route le 18 février.

