ATK Mohun Bagan a battu le Hyderabad FC pour les retirer de la première place

ATK Mohun Bagan a rebondi après une défaite la semaine dernière pour sceller trois points contre le Hyderabad FC au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan à Kolkata samedi. Le résultat a été la deuxième défaite consécutive du champion en titre Hyderabad FC dans l’ISL et a signifié qu’ils ont renoncé à la première place du classement.

Le Hyderabad FC a apporté quatre changements à sa formation de départ, poussant Nikhil Poojary sur l’aile gauche et faisant entrer Reagan Singh, Hitesh Sharma et Borja Herrera, tandis que Gurmeet Singh a remplacé Anuj Kumar dans le but. ATK Mohun Bagan a remplacé les blessés Dimitri Petratos et Joni Kauko par Ashique Kuruniyan et Carl McHugh.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

L’équipe locale a commencé du bon pied dans ce qui s’est avéré être une première mi-temps fougueuse avec des défis robustes. A la 11e minute, la pression de l’ATKMB sur la ligne haute du Hyderabad FC a porté ses fruits. Liston Colaco a fait passer Hugo Boumous du côté droit du milieu de terrain central après avoir attiré la défense du Hyderabad FC vers lui. Il a été victime d’une faute dans le processus, mais l’arbitre a joué l’avantage.

Cela a permis à Boumous de percer au but. Alors que la défense du Hyderabad FC récupérait, Boumous les attirait avant de faire passer Ashique Kuruniyan sur le côté gauche. L’ailier a explosé avant de le fouetter dans le but pour trouver Boumous au deuxième poteau, qui a terminé le travail qu’il avait commencé.

Les tentatives du Hyderabad FC pour avancer ont toutes été entravées par un ATKMB bien organisé qui n’a concédé aucun tir cadré en première mi-temps et a pu avancer rapidement après avoir repris possession du ballon. Cependant, cette vitesse en contre-attaque leur a coûté la présence de Manvir Singh à la 41e minute, car l’attaquant a été blessé par un tacle cinglant de Hitesh juste avant la mi-temps.

A la mi-temps, Hyderabad FC a fait venir Hallicharan Narzary pour remplacer Reagan, mais c’était toujours ATKMB sur le pied avant. Une fois de plus, c’était Colaco qui menait la charge, l’attaquant se retrouvant dans une situation face à face contre Gurmeet à la 51e minute, seulement pour que le gardien repousse le tir.

Le premier tir cadré du Hyderabad FC a eu lieu à la 73e minute, lorsque Bartholomew Ogbeche a été rattrapé par un coup franc juste à l’extérieur de la surface. Le tir du pied droit de l’attaquant a été frappé avec force, mais Vishal Kaith a réussi à se placer derrière le ballon et à le repousser sur sa gauche.

À la 79e minute, Subhasish Bose a raté une autre chance pour ATKMB de mettre le match au lit, frappant sa tête d’un corner dans le sol et finalement au-dessus de la barre transversale. Dans les arrêts de jeu, le remplaçant Javier Siverio a été joliment mis en place par un centre de l’aile droite, mais a incliné la tête de la tête. Cela s’est avéré être la dernière chance substantielle du Hyderabad FC alors que l’ATK Mohun Bagan s’est accroché pour sceller les trois points.

Ce résultat signifie que le Hyderabad FC, champion en titre, est désormais deuxième du classement, tandis que l’ATKMB se hisse à la quatrième place. Le Hyderabad FC se rendra à Chennai le 3 décembre pour son prochain match, tandis que l’ATK Mohun Bagan affrontera le Bengaluru FC le même jour.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici