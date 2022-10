ATK Mohun Bagan a battu le Bengale oriental 2-0 dans le derby de Kolkata

Mohun Bagan a battu le Bengale oriental 2-0 lors du derby de Kolkata dans la Super League indienne au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan à Kolkata samedi.

Hugo Boumous et Manvir Singh ont marqué les buts alors que les Mariners ont vaincu les relayeurs et se sont hissés au quatrième rang du tableau des points.

Alors que les fans attendaient patiemment malgré un retard de près de 30 minutes, le match a commencé sous des applaudissements enthousiastes.

À la cinquième minute du match, Hugo Boumous, qui faisait courir des anneaux autour du milieu de terrain de l’EBFC, a trouvé le ballon à ses pieds dans le dos à gauche du but. Il a décidé de réduire à Subhasish Bose, dont le tir a sifflé au-dessus de la barre transversale.

Après la pression initiale de l’ATK Mohun Bagan, avec Liston Colaco ébouriffant le filet latéral à la 11e minute, il était temps pour le Bengale oriental de riposter.

Naorem Mahesh Singh a récupéré le ballon sur le flanc gauche alors que le temps passait à la 16e minute et a envoyé un délicieux centre. Semboi Haokip a réussi à mettre la tête dessus malgré la pression des défenseurs de l’ATKMB mais son tir a été sauvé par un Vishal Kaith plongeant dans le but.

Les supporters ont commencé à s’agiter et après le cri du Bengale oriental pour un penalty, les choses ont commencé à bouillir à la 23e minute. La chute de Jordan O’Doherty dans la surface a cependant été jugée légale par l’arbitre.

Quatre minutes plus tard, la tentative de Joni Kauko d’obtenir une balle perdue a été écourtée mais un défi tardif de Charis Kyriakou, pour lequel il a reçu un carton jaune.

L’enfer s’est déchaîné à peine une minute plus tard alors que les joueurs de l’ATKMB et de l’EBFC se sont affrontés, l’arbitre devant retirer Brendan Hamill, Pritam Kotal et Cleiton Silva. Les choses ne se sont finalement pas calmées.

Les tacles avaient coulé et les défis de chaque côté avaient été traités avec une réponse égale.

Au milieu de tout cela, à la 32e minute, Hugo Boumous a dansé devant plusieurs défenseurs et n’était qu’à un coup de donner l’avantage à ATKMB, mais le dernier tacle de Sarthak Golui a maintenu le score à niveau.

Deux minutes plus tard, Sarthak récidivait avec un autre tacle important pour stopper un contre lancé d’ATK Mohun Bagan. Il y a eu plus d’attaques de chaque côté, mais aucune n’a été productive alors que les équipes sont entrées dans la pause sans but.

C’était comme d’habitude après le redémarrage, les deux équipes s’affrontant et tirant rarement leurs coups de poing et de pied.

À la 56e minute, l’ambiance à Salt Lake a changé. La moitié verte et marron délirait de joie alors que la brigade rouge et or s’enfonçait plus profondément dans les sièges.

Hugo Boumous a fracassé le ballon et le rebond l’a fait passer devant un malheureux Kamaljit Singh avec un tir de 25 mètres. Dix minutes plus tard, Manvir doublait la mise. Hugo a recommencé le mouvement en trouvant Dimitri Petratos mais sa tentative de tir n’a été arrêtée que pour que le ballon dévie vers la droite où il a trouvé Manvir Singh.

A cette époque, Hugo était un possédé. Poussé par les fans derrière son dos, le franco-marocain a commencé à réaliser des tours et des films scandaleux, y compris une noix de muscade sans regard.

Alors que le match touchait à sa fin et que le résultat semblait certain, Juan Ferrando a décidé d’adopter une approche plus défensive tandis que Stephen Constantine cherchait quelqu’un pour faire la différence.

Il n’y en avait pas car le match s’est terminé avec la moitié verte et marron des 62 542 spectateurs qui sont partis heureux pour la maison.

