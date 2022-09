Atithi Bhooto Bhava Review: Pratik Gandhi est sous-utilisé, Jackie Shroff est mignonne dans cette combinaison originale de Phillauri et Love Aaj Kal

Film: Atithi Bhooto Bhava

Moulage: Jackie Shroff, Pratik Gandhi, Sharmin Segal, Divinaa Thackur, Siman Sharma

Directeur: Hardik Gajjar

Où regarder: Zee 5

Dans le mélange d’artistes masala axés sur le contenu et complets, les films d’horreur / surnaturels occupent une certaine place. Il y a très peu de films dans le genre surnaturel qui ont réussi à impressionner le public. De Bhootnath Returns à Stree, les téléspectateurs ont commencé à aimer ces films qui touchent une corde émotionnelle. Atithi Bhooto Bhava s’ajoute à la liste de ces films.

De quoi ça parle…

Pratik Gandhi, Jackie Shroff, Sharmin Segal, Divinaa Thackur et Siman Sharma sont les vedettes de l’histoire d’un couple new-age qui vit dans une relation. Pratik Gandhi alias Srikant est un humoriste alors que sa petite amie Sharmin Segal alias Netra est hôtesse de l’air. Le couple a perdu l’amour et a besoin d’un soupçon de romance pour ajouter du piquant. Lorsque Pratik Gandhi suit la voie Pyaar ka Panchnama en déclamant contre sa petite amie à travers sa comédie, le boom Jackie Shroff apparaît. Il joue le rôle de Makkhan – un fantôme. Il rencontre Pratik Gandhi et commence alors un voyage pour compléter Makkhan – l’histoire d’amour d’un fantôme. Pratik, sa petite amie, leur ami et le fantôme se lancent alors dans un voyage routier vers l’Uttar Pradesh, jusqu’au village de Makkhan, pour retrouver son amour d’enfance. La torsion vient à la fin mais nous ne donnerons pas de spoilers. Mais en guise de teasing, nous vous dirons que Pratik Gandhi alias Srikant était le grand-père de Makkhan dans sa vie antérieure. Eh bien, c’est à vous de regarder comment se déroule le voyage sur la route et ce qui arrive à la fin.

Regardez la bande-annonce d’Atithi Bhooto Bhava ci-dessous

Ce qui est chaud…

Le film commence par une vue pittoresque sur la nature et les champs agricoles. Il saute essentiellement du passé au présent et en arrière, donnant ainsi une belle vue sur les deux époques. L’USP du film est définitivement Jackie Shroff. Il est mignon comme Makkhan – un personnage qui contient des émotions de douleur et d’amour. Il rencontre essentiellement son Daduji qui est maintenant beaucoup plus jeune que lui. Ses ébats en tant que fantôme sont agréables à regarder. Pratik Gandhi fait de son mieux pour maintenir l’intrigue en place avec son jeu d’acteur naturel, cependant, les attentes de sa part sont très élevées maintenant après le succès de Scam 1992. Il parvient à lancer de bonnes lignes de frappe et à vous faire rire, son talent semble être sous-utilisé dans le film. Le score de fond réalisé par Prasad S est émouvant. Les chansons romantiques du film ajoutent de l’ambiance au film.

Qu’est-ce qui ne l’est pas…

Alors que Jackie Shroff et Pratik Gandhi se sont efforcés de garder leur acte aussi naturel que possible, les acteurs de soutien comme Divinaa Thakur et d’autres sont allés un peu trop loin. De plus, la déclaration comme “Galliyan saari Chinese ki tarah hai, sab ek jaisi hi dikhti hain” était totalement injustifiée. Le scénario du film aurait pu être croustillant et l’écrivain aurait pu éviter les scénarios contrastés. À un moment donné, il est montré qu’un homme prépare volontiers le petit-déjeuner pour sa petite amie, tandis qu’à un moment donné, il est montré qu’un homme ne peut tout simplement pas s’empêcher de se vanter de la beauté des «hommes» de la famille grâce à leurs gènes devant sa fille. Ceci pour faire croire aux gens qu’il faut accepter un partenaire avec des défauts. Non pourquoi? Dans le but de rendre le point culminant tordu, l’histoire s’étire. À un moment donné, alors que deux époques contrastées sont présentées, le film apparaît comme un mélange de Phillauri d’Anushka Sharma et de Love Aaj Kal de Saif Ali Khan-Deepika Padukone.

Verdict BL

Atithi Bhooto Bhava est une bonne tentative du réalisateur Hardik Gajjar de fournir un film drôle mais touchant. C’est un film à regarder une fois mais ne gardez pas d’attentes élevées.