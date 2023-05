Atira conteste l’exactitude de l’enquête sur les conflits d’intérêts dans BC Housing

Le plus grand entrepreneur en habitation de la province a ouvertement contesté les principales conclusions d’un rapport qui détaillait une série de conflits d’intérêts avec BC Housing.

Le rapport publié lundi 8 mai a révélé plusieurs conflits d’intérêts entre Janice Abbott, PDG d’Atira Womens Resource Society, et son mari, Shayne Ramsey, qui a démissionné de son poste de PDG en septembre 2022, après plus de deux décennies à sa tête.

EY, (Ernst and Young) a reçu l’ordre du ministre du Logement de l’époque, David Eby, à l’été 2022, d’effectuer un audit médico-légal sur l’entreprise, qui est responsable du développement, de la gestion et de l’administration des logements subventionnés avec un budget de 2 milliards de dollars.

EY a trouvé de « nombreux cas » où Ramsey a pris des décisions qui ont profité à Atira, mais pas directement à lui-même ou à Abbott. Ramsey est devenu PDG de BC Housing en 2000, Abbott dirige Attira depuis 1992 et leur relation a débuté en 2010.

Une déclaration du conseil d’administration de l’Atira Women’s Resource Society publiée tôt mardi matin a souligné cette conclusion du rapport.

« Il est important de comprendre que ni Atira ni son personnel de direction n’ont bénéficié financièrement de l’expansion et de la construction de plus de bâtiments », lit-on. « Au contraire, en tant qu’organisation à but non lucratif, l’expansion d’Atira n’a fourni aucun avantage financier à Atira et était simplement un effort pour fournir plus de logements aux personnes dans le besoin. »

Dans le même temps, la déclaration a contesté l’exactitude du rapport.

« Dans sa soumission, Atira a souligné de nombreuses erreurs factuelles dans le projet d’examen et il semble que ces erreurs n’aient pas été corrigées dans le rapport final publié aujourd’hui », lit-on.

Atira n’aborde pas directement l’accusation centrale du rapport d’EY selon laquelle l’ancien PDG de BC Housing a activement contourné les règles sur les conflits d’intérêts au profit d’une organisation à but non lucratif dirigée par sa femme, mais choisit plutôt une partie du titre – faire des figurines.

Le rapport révèle qu’Atira a reçu au moins 90 millions de dollars de fonds publics entre la fin de l’exercice et l’achèvement du dernier examen financier de BC Housing et a reçu 35 millions de dollars de plus que le deuxième fournisseur le plus élevé en 2022 en contournant les canaux d’approbation standard de BC Housing.

Atira a déclaré que ce chiffre était surestimé de 15 millions de dollars.

Atira a déclaré que le rapport ne devrait pas recevoir de poids ou de crédibilité si les auteurs restent anonymes, ajoutant qu’il est impossible de savoir s’ils ont les compétences nécessaires ou s’ils sont « suffisamment indépendants » pour offrir des opinions objectives.

Ce « manque de transparence » est « particulièrement troublant parce qu’il y a des raisons de douter » qu’EY soit suffisamment objectif » compte tenu de la « relation de longue date » d’EY avec le gouvernement provincial.

Le ministre du Logement, Ravi Kahlon, a déclaré mardi 9 mai que la réponse d’Atira était « choquante » et montre un « manque d’intérêt » pour les informations qui ont été fournies. Il a ajouté que la réponse d’Atira renforce la réponse du gouvernement. Les inspections des propriétés d’Atira commenceront immédiatement, a-t-il ajouté. « L’audit (d’Atira) commencera très bientôt, une fois que nous aurons un auditeur en place », a-t-il déclaré.

« Nous allons nous assurer que chaque dollar dépensé par le public est dépensé de la manière prévue et c’est le travail que nous allons devoir faire », a-t-il déclaré.

Kahlon a également appelé indirectement à des changements dans la direction d’Atira. Il a déclaré que la relation du gouvernement avec son plus grand entrepreneur pour fournir des logements abordables serait « beaucoup plus facile si le conseil prenait des mesures à la suite de la découverte ».

Plus tard, il a doublé cet appel, lorsqu’il a confirmé l’existence d’une lettre de l’actuel PDG de BC Housing appelant au «renouvellement du leadership». Bien qu’il ait insisté sur l’indépendance de BC Housing, le statu quo est inacceptable.

« Certes, j’ai déjà dit clairement que je suis d’avis que des changements doivent se produire là-bas », a-t-il déclaré. « Cela ne peut pas être comme d’habitude. »

La réponse d’Atira à la lettre de BC Housing a été rapide et claire.

« Nous refusons de le faire pour le moment et nous continuons à faire confiance à notre équipe de direction », a répondu Elva Kim, présidente du conseil d’administration d’Atira.

BC United, quant à lui, a poursuivi sa critique du premier ministre David Eby.

« Le fait est que le premier ministre a ses empreintes digitales partout dans ce scandale », a déclaré Todd Stone, leader parlementaire de BC United. Stone a déclaré qu’Eby avait enterré un rapport critique qui montrait une grave mauvaise gestion financière chez Atira et BC Housing, ajoutant que le public ne l’avait découvert que par le biais d’un dénonciateur.

Stone a également accusé Eby d’avoir induit le public en erreur sur l’état de BC Housing et ses raisons de licencier le conseil lorsqu’il était ministre responsable du logement, ainsi que d’avoir une mémoire sélective sur le rapport critique après son retour au cabinet. Eby a également participé au récent rapport d’EY pendant deux mois avant de le rendre public, a ajouté Stone.

« Pendant toute cette période, ce premier ministre augmente le financement d’Atira à 90 millions de dollars », a ajouté Stone. « C’est un gâchis absolu et complet et c’est caractéristique de la façon dont ce premier ministre fait des affaires – évasion, blâme, pointage du doigt et tromperie. »

Kahlon a répondu en disant qu’Eby avait été totalement transparent, tout en énumérant les échecs antérieurs de BC United.

« Ce que nous avons vu était quelque chose d’inapproprié », a déclaré Kahlon. « Nous avons pris des mesures. Nous avons rendu public le rapport d’EY… c’est le niveau de transparence que nous faisons de ce côté-ci de la Chambre.

