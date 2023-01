Atif Oberlton cherche à poursuivre son record invaincu contre Artem Brusov sur ShoBox: the Next Generation vendredi soir.

ShoBox: The Next Generation revient à Bethlehem, en Pennsylvanie, alors qu’ils lancent la nouvelle année avec un triple titre rempli de combattants invaincus. La façon dont ShoBox configure ses cartes est la raison pour laquelle c’est l’une des émissions les plus populaires à regarder parmi les puristes de la science sucrée. Dans le co-principal, l’espoir invaincu des poids lourds légers de 24 ans Atif Oberlton (7-0) affronte Artem Brusov (12-0) dans un combat prévu en huit rounds.

Oberlton, qui a grandi à West Philadelphia, PA, a une histoire intrigante car il n’est pas seulement un combattant, mais il rêve également d’être fortement impliqué dans le monde de la mode. Cela ne s’arrête pas là car son entraîneur, Shar’ron Baker, est la première femme entraîneur de boxe à Philadelphie, et elle veut devenir la première femme à mener un combattant à un titre mondial en tant qu’entraîneur en chef. Ensemble, ils forment cette équipe inspirante qui cherche à décrocher l’or à l’avenir.

Lorsque vous parlez à Oberlton, la première réaction est qu’il est des années plus mature que son âge sur BoxRec. Grandir n’a pas été vraiment facile, et si vous lui demandez, il a été façonné tout au long de sa vie pour devenir la personne qu’il est aujourd’hui.

Oberlton a déclaré à FanSided: «Grandir à West Philly était comme une chose difficile dans le centre-ville, mais je me suis toujours démarqué en tant qu’enfant parce que mes parents étaient différents. Ma mère a occupé deux emplois pour permettre à ma sœur d’aller à l’université, alors j’ai commencé à déménager avec mon père. Au début, j’étais entre deux maisons, puis j’ai déménagé avec mon père, et il m’a pratiquement élevé tout le temps jusqu’à ce que je sois un jeune homme. Je voyais toujours ma mère, et elle aidait toujours à mettre de l’argent pour les tournois ou chaque fois que nous avions besoin d’elle financièrement ; elle était toujours là pour aider.

Atif Oberlton contre Artem Brusov sera diffusé en direct ce vendredi sur l’application Showtime.

🌟 Atif “Lord Pretty Calvo” Oberlton

📍 Philadelphie, Pennsylvanie 7-0 (6 KOs) espoir invaincu des mi-lourds de 24 ans, qui était un remplaçant olympique 🇺🇸 en 2020, revient sur le ring VENDREDI SUIVANT, LE 20 JANVIER sur ShoBox pour affronter 12-0 (11 KOs) 🇷🇺 Artem Brusov.#OberltonBrusov #ShoBox pic.twitter.com/DNsroGEgKM – Diable (@rangerrollins) 11 janvier 2023

Oberlton a poursuivi: «J’étais mature pour mon âge parce que je traînais avec des personnes âgées et que je les écoutais parler. En ce qui concerne les personnes de mon groupe d’âge, j’ai réalisé qu’elles avaient encore un état d’esprit enfantin. J’ai gardé un petit cercle d’amis, donc je n’ai pas eu trop d’ennuis. Plus votre cercle est petit, mieux c’est, et personne ne peut venir s’y infiltrer. J’ai à peu près fait mon propre truc dans une grande ville où vous pouvez avoir beaucoup d’ennuis.

Alors qu’il était jeune garçon, Oberlton a vu une paire de gants de boxe que son oncle avait traîner et n’arrêtait pas de demander à sa mère de boxer, mais elle n’aurait rien de tout cela. Au lieu de cela, ses parents ont commencé à chercher quelque chose qu’il pouvait faire, comme le basket-ball ou le football. Ils l’emmenaient s’entraîner et l’inscrivaient à différents sports, mais il ne reviendrait jamais. Oberlton jouait au football, et un jour, un autre joueur l’a poussé au sol, et Oberlton a commencé à lui balancer.

Oberlton a déclaré à FanSided: “Après, mon père a dit:” tu veux faire ça? Ils ont un sous-sol juste ici ». Il m’a emmené au sous-sol du centre de loisirs, et depuis lors, mon amour pour la boxe a commencé. C’était quand j’avais environ huit ou neuf ans, alors que j’allais et venais du gymnase pendant des mois, et je suis finalement resté à l’âge de quatorze ans et je ne suis jamais parti.

Lors d’une discussion avec un combattant prometteur, il est toujours intéressant d’entendre parler de son premier combat et s’il a eu des moments où il a ri en y repensant. Interrogé à ce sujet, Oberlton a déclaré: “Quand je l’ai frappé, il criait” owwww “(rires).” C’était un commentaire amusant, mais il réalisa aussi qu’il avait parcouru un long chemin depuis ce premier combat. Il est maintenant sur une carte ShoBox et affronte un combattant invaincu pour la deuxième fois consécutive.

Oberlton, avec une extrême confiance, a déclaré: «Le fait qu’ils n’aient pas encore de pertes est bon pour eux. J’ai été mis au défi toute ma vie, à la fois dans et hors du ring, alors j’accepte ces choses. Je n’ai pas peur de l’eau chaude.

Son adversaire Brusov a partagé le ring avec des adversaires décorés, ce n’est donc en aucun cas une promenade dans le parc pour Oberlton.

«Je ne prends aucun combattant pour acquis. Je fais toujours très attention et je m’assure que mon entraîneur est au point et que je reste en forme. Je suis préparé à 100% pour ce combat. Je ne prendrai pas non pour réponse et je gagnerai ce combat », a déclaré le prospect gaucher de West Philly. Avec cela, il avait un message bref mais confiant pour ceux qui se connectaient.

Oberlton a déclaré à FanSided: «Ça va être amusant et regardez le gars qui va sauver la boxe. Vous pouvez m’appeler un super-héros.