Allyson Felix s’est vu refuser un au revoir en or aux Championnats du monde après que les États-Unis aient remporté le bronze derrière la République dominicaine et les Pays-Bas lors d’un spectaculaire relais mixte 4x400m à Eugene, Oregon, vendredi. La foule locale avait rugi de joie alors que le septuple médaillé d’or olympique Felix a pris le relais pour le match retour bien que la joueuse de 36 ans, qui participait à sa dernière course de championnat majeur, ait semblé se fatiguer après un bon départ.

Les États-Unis ont quand même réussi à creuser un énorme écart lors du changement final et semblaient bien placés pour la victoire avant que l’ancre dominicaine Fiordaliza Cofil ne revienne sur Kennedy Simon dans la dernière ligne droite pour remporter l’or et améliorer leur argent à Tokyo. ce moment donc je savais que je pouvais la rattraper », a déclaré Cofil à propos de sa bataille avec Simon.

“Allyson Felix est une légende et je suis heureuse d’être en finale avec elle.” L’ancre néerlandaise Femke Bol a produit un effort extraordinaire dans la ligne droite pour revenir de 30 m en arrière et dépasser Simon pour l’argent, alors que les champions 2019 ont été contraints de s’installer pour le bronze.

Felix a embrassé ses coéquipières à l’arrivée, 18 ans après avoir décroché sa première médaille olympique aux Jeux d’Athènes en 2004, alors que le public local offrait à la femme la plus décorée du sport un chaleureux départ à la retraite. pouvoir courir devant un public local pour ma dernière course », a déclaré Félix. « Ma fille était dans les gradins. C’était une nuit que je chérirai.

Même si ce n’était pas la place sur le podium qu’elle espérait, la grande dame de l’athlétisme américain était tout sourire, drapée dans le drapeau américain alors qu’elle assistait à la scène à Hayward Field. » J’ai de si bons souvenirs. Je sais qu’il est temps et ces gars-là continueront dans le futur », a-t-elle déclaré. “Je suis en paix en entrant dans cette prochaine étape et j’ai une immense gratitude pour ce sport.”

La course a couronné la première journée d’action à Eugene, où les organisateurs n’ont pas réussi à remplir les tribunes pour les premiers championnats du monde sur le sol américain alors qu’ils cherchaient à constituer une plus grande base de fans américains pour le sport. Le médaillé d’or olympique Michael Johnson a tweeté. “Ce n’est pas la situation idéale. Dernière course pour Allyson Felix, icône du sport et le stade n’est pas plein ?”

