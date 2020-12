OAKLAND, Californie: Le droitier Burch Smith a accepté un contrat d’un an de 705 000 $ avec l’Oakland Athletics un jour avant la date limite de mercredi pour que les équipes offrent des offres aux joueurs non signés de leur liste.

Smith est allé 2-0 avec une MPM de 2,25 et un arrêt en six apparitions en 12 manches pour Oakland, mais a été perdu pour la saison à la mi-août en raison d’un avant-bras tendu de son côté des lanceurs. Les A ont raté sa présence dans l’enclos des relevés en remportant l’AL West et la ronde wildcard contre les White Sox de Chicago avant de perdre face aux Astros rivaux dans la série AL Division.

Mardi également, le receveur Francisco Pea a obtenu un contrat de ligue mineure. Il gagnerait 600 000 $ dans les majors s’il était ajouté à la liste de 40 joueurs.

