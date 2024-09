Athlétisme de l’Université d’Oklahoma

NORMAND — L’Oklahoma Baseball a annoncé mercredi son calendrier d’automne 2024, comprenant quatre compétitions au L. Dale Mitchell Park.

Les Sooners ouvrent l’automne avec un match d’exhibition contre le McLennan College le vendredi 25 octobre à 18 heures CT.

OU participera ensuite à trois matchs intra-équipes pour clôturer le bal d’automne, la traditionnelle « Fall World Series » du programme avec l’équipe divisée en deux équipes.

Les matchs intra-équipes auront lieu le vendredi 1er novembre, le lundi 4 novembre et le mercredi 6 novembre, les horaires seront annoncés ultérieurement.

Les quatre expositions d’automne seront accessibles gratuitement au public et des concessions et des toilettes seront disponibles. Pour les fans qui ne peuvent pas y assister, des informations sur la diffusion en direct seront annoncées ultérieurement.

Les Sooners 2025 reviennent avec 13 étudiants-athlètes de la saison dernière, dont NCBWA All-American Easton Carmichael et lauréats All-Big 12 Scott Mudler , Jaxon Willits et Kyson Witherspoon L’équipe accueille 32 nouveaux venus, dont 16 transferts, cet automne alors que les entraînements en équipe commencent ce mois-ci.

La conférence du Sud-Est a annoncé la semaine dernière la liste des matchs de la conférence 2025 de l’OU pour sa saison inaugurale dans la SEC. Le calendrier comprend cinq séries sur route et cinq séries à domicile au L. Dale Mitchell Park, accueillant Mississippi State, LSU, Vanderbilt, Ole Miss et Texas. La liste des matchs hors conférence de l’Oklahoma, les horaires des matchs et les informations télévisées seront publiés à une date ultérieure. Le programme est sujet à changement en fonction de la programmation télévisée.

Les abonnements pour la saison 2025 sont en vente maintenant. Pour plus d’informations, contactez la billetterie d’OU Athletics au 405-325-2424, envoyez un e-mail à [email protected] ou SoonerSports.com/tickets.

Les Sooners ont remporté le titre de la saison régulière du Big 12 il y a une saison, terminant avec un bilan global de 40-21. La saison 2024 a été marquée par un record de conférence avec six victoires en série et une neuvième place au tournoi NCAA. L’OU a accueilli une régionale NCAA à Norman pour la première fois depuis 2010 et a remporté 40 matchs pour la deuxième fois en trois ans.

Pour des mises à jour et plus d’informations sur le baseball de l’Oklahoma, suivez les Sooners sur Twitter/X et Instagram (@OU_Baseball) et comme Baseball de l’Oklahoma sur Facebook.

PROGRAMME AUTOMNE 2024

Vendredi 25 octobre // contre McLennan College // Norman // 18 h 00 CT

Vendredi 1er novembre // Fall World Series G1 // Norman

Lundi 4 novembre // Fall World Series G2 // Norman

Mercredi 6 novembre // Fall World Series G3 // Norman

*Horaires des matchs à déterminer pour les concours des Fall World Series