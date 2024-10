Athlétisme de l’Université d’Akron

Pour le troisième concours #MACtion des Zips, Akron se rend à Kalamazoo, Michigan pour affronter les Broncos de Western Michigan le samedi 12 octobre au Waldo Stadium. Le coup d’envoi est prévu à 15h30 et le jeu sera diffusé sur ESPN+ avec Shawn Kenney (PxP) et Charlie Strong (analyste) qui appelleront l’action.

Télévision : ESPN+ – Shawn Kenney (PxP) et Charlie Strong (analyste)

Radio : Akron Sports Network – David Skoczen (pxp), Joe Dunn (analyste) WHLO 640 AM (produit phare), WHK 1420 AM/102.5 FM, iHeart Radio, TheVarsityNetwork.com

Lien vidéo : www.GoZips.com (un abonnement peut être requis)

Lien de statistiques en direct : www.GoZips.com

ENTRAÎNEURS EN CHEF

MICHIGAN OUEST (2-3, 1-0 MAC)

Lance Taylor (Alabama, 2003)

à WMU (2e) : 6-11

Globalement (2e) : Idem

ZIPS AKRON (1-5, 0-2 MAC)

JOE MOORHEAD (Fordham, 1996)

à Akron (3e) : 5-25

Total (8ème) : 57-50

HISTORIQUE DE LA SÉRIE

Akron affronte Western Michigan pour la 22e fois de l’histoire du programme, les Broncos possédant un avantage de 16-5 dans la série. Lors de la dernière rencontre entre les deux écoles (9 novembre 2021), Akron s’est battu jusqu’au dernier jeu du match avec une chance d’assurer la victoire pour ensuite revenir à cinq points de moins lors d’un revers de 45-40 à Western Michigan. Lors de la réunion précédente (4 novembre 2020), Western Michigan a enregistré un triomphe d’ouverture de saison 58-13 contre les Zips à l’InfoCision Stadium-Summa Field. La série entre les deux écoles remonte à la campagne de 1938, lorsque Akron a remporté une victoire 6-0 à domicile contre Western Michigan.

SCOUTISME DE L’OUEST DU MICHIGAN

Western Michigan a ouvert le jeu du MAC avec une victoire de 45-42 contre Ball State et occupe actuellement une fiche de 2-3 au total cette saison, battant Bethune-Cookman (59-31) et s’inclinant face au Wisconsin (28-14), n°2 de l’Ohio State ( 56-0) et Marshall (27-20). Les Broncos marquent en moyenne 27,6 points par match sur un total de 299,0 verges offensives par match. L’attaque équilibrée du WMU mesure en moyenne 181,8 verges au sol et 181,4 verges dans les airs. Défensivement, les adversaires marquent en moyenne 36,80 points sur 345,0 verges par match, accordant 244,8 verges dans les airs et 183,8 au sol.

Le quart Hayden Wolff mène l’offensive, complétant 76 des 109 tentatives avec deux INT pour 907 verges (181,4 en moyenne) et sept touchés. Jaden Nixon effectue l’essentiel du travail au sol, avec une moyenne de 7,1 verges par course pour un total de 484 verges (96,8 verges/g) avec six touchés. Jean Buckley et Zahir Abdus-Salaam ajoutent 56,0 et 45,0 verges par match, les deux ayant chacun deux touchés. Anthony Sambucci mène le corps des receveurs avec 22 attrapés pour 286 verges et deux touchés (57,2 verges/g et 13,0 verges/réception), suivi de Blake Bosma (15-157 verges-31,4 verges/g-2 TD) et Kenneth Womack (13 -111 mètres-8,54 mètres/g). WMU a généré 29 plaqués pour une perte de 104 verges avec 11 sacs (69 verges). Donald Wilis rythme la défense avec 43 plaqués et 3,5 TFL pour 10 yards. Tate Hallock suit avec 2,5 plaqués pour perte (6 verges) sur 31 mises au sol au total. De plus, Isaiah Green et Cory Walker mènent l’équipe pour les sacs avec 3,0 chacun. Bilhal Kone et Jacob Wahlberg sont les troisième et quatrième meilleurs plaqueurs de l’équipe avec 29,0 et 28,0 retraits.

DERNIÈRE SORTIE

Akron est tombé 30-10 contre l’Ohio au Peden Stadium samedi après-midi. L’offensive des Zips était dirigée par Redshirt Junior Ben Finley 196 verges par la passe (25-38-2) dont une frappe de 17 verges contre un étudiant en chemise rouge Jake Newell pour un touché. Étudiant en deuxième année Adrien Norton a mené le corps des receveurs avec cinq réceptions pour 59 verges tandis que Newell a réussi huit passes pour 44 verges et le seul touché des Zips. Junior Bobby doré a ajouté cinq attrapés pour 49 verges. Akron La défense était dirigée par junior Celui de Bryan McCoy 14 plaqués en chemise rouge juniors Justin Anderson et Darrian Lewis chacun en avait huit. Akron a provoqué trois échappés ce jour-là contre les Bobcats, avec le senior Paul Louis III chemise rouge senior Kabbas Richards et chemise rouge junior Aman Greenwood chacun en forçant un. Étudiant de première année en chemise rouge Marcus Moore, Jr. et chemise rouge junior Malcom DeWalt IV a récupéré deux des trois échappés (un chacun). Richards et senior Bennett Adler ont réussi à atteindre le quart-arrière de l’Ohio, les deux hommes enregistrant chacun un sack. Adler a enregistré une perte de neuf verges, tout en affichant une perte de cinq verges. La défense d’Akron a enregistré un record de 85 plaqués lors de la défaite.

CAPITAINES D’AKRON 2024

Les Zips élus junior LB Bryan McCoy (Chicago, Illinois) comme capitaine pour la deuxième saison consécutive. McCoy est rejoint par le senior DL Bennett Adler (Lakewood, Ohio), chemise rouge junior WR Myles Walker (Monaca, Pennsylvanie) et QB junior en chemise rouge Ben Finley (Phoenix, Arizona) en tant que capitaines d’Akron pour la campagne 2024.

QUI PORTE LE NON. 1

DL senior Bennett Adler et chemise rouge junior WR Myles Walker sont devenus des leaders pour l’entraîneur-chef de troisième année Joe Moorehead alors que les Zips entament leur match d’ouverture de la saison à Ohio State le 31 août et le duo a récemment été récompensé par les maillots n°1 pour la campagne à venir.

Sous Moorhead à Akron, entraîneur en chef de la force et du conditionnement Orie Sahlfeld identifie un joueur de chaque côté du ballon qui a démontré son leadership sur et en dehors du terrain au cours du printemps pour mériter le privilège de porter le maillot n°1 dans l’Akron Blue and Gold pour la saison 2024.

À PROPOS D’AKRON

• Akron a enregistré 70 plaqués ou plus à quatre reprises cette saison (85 à Ohio, 75 en Caroline du Sud, 73 contre Bowling Green, 71 à Rutgers).

• Les Zips ont eu un joueur qui a enregistré 10 plaqués ou plus en quatre matchs cette saison.

• Bryan McCoy a mené les Zips avec 12 plaqués (Bowling Green 10/6/24)

• Bennett Adler a enregistré un sack lors de trois matchs consécutifs.

• Après avoir réalisé un 2-en-2 contre les Falcons, Garnison Smith est désormais 7 sur 8 (87,5%) aux buts sur le terrain cette saison.

• 5 sur 7 du FG de Smith provenaient de plus de 40 mètres.

• Ben Finley a complété plus de 65 pour cent de ses passes lors de matchs consécutifs

• Akron est 5e au MAC pour les verges par la passe (1 165)

• Les Zips sont 5èmes au MAC pour les TD réussis (7)

• Akron est 2e au MAC pour le pourcentage de FG (87,5)

• Les Zips sont 4èmes au MAC pour Fumbles Forced (4)

• Les Zips sont à égalité au 2e rang du MAC pour les Fumbles récupérés (5)

• Jordan Simmons est 9e au MAC avec 255 verges au sol au total et 14e au MAC avec 42,5 verges par match.

• Finley est à égalité au 4e rang du MAC pour les touchés réussis avec sept

• Adrien Norton est à égalité au 4ème rang du MAC pour avoir reçu des TD avec trois

• Norton est 5e au MAC pour le total de verges sur réception avec 373.

• Norton est 2ème au MAC pour les yards par capture avec 18,7

• Norton est 8ème au MAC pour les yards par match avec 18,7

• Bobby doré est 14e au MAC pour le total des verges sur réception avec 239

• Golden est 5ème au MAC pour les yards par capture avec 15,9

• Golden est 20e au MAC pour les yards par match avec 39,8.

• Livre Avery est 1er du MAC pour les punting yards (1763), les punts à l’intérieur des 20 (12), les punts de 50 yards ou plus (18) et la moyenne des punt yards par match (46,4)

• Book est 3ème au MAC pour le botté de dégagement le plus long (61 yards)

• Smith est 4e au MAC pour le pourcentage de paniers réussis (7) (87,5) et 3e au MAC pour le panier le plus long (49 verges).

• Akron est 7ème de la NCAA pour les échappés récupérés (5)

• Nathan Kapongo est à égalité au 1er rang de la NCAA pour les échappés récupérés (2)

• Book est 11e dans la NCAA pour les verges en punting (46,0)

• Norton est 37ème dans la NCAA pour les yards par réception (18,65)

• Golden est 89e dans la NCAA pour les yards par réception (15,93).

• Les Zips ont enregistré un record de 75 plaqués en Caroline du Sud.

• Senior Poisson Antaveur et junior Bryan McCoy a mené la défense avec 16 plaqués combinés, dont huit chacun en Caroline du Sud.

• Trois joueurs (D. Lewis 12, McCoy (9), Paul Louis III (9) a réussi au moins neuf plaqués contre Colgate

• Akron a enregistré 416 verges en attaque tout en limitant Colgate à 243.

• Golden a établi un sommet en carrière pour la plus longue réception avec une réception de 56 verges pour un touché de Finley.

• La réception de 56 verges de Golden a été la plus longue depuis Alex Adams a réussi une réception de 54 verges et 61 verges contre l’Est du Michigan le 8 novembre 2022.

• Akron a présenté deux receveurs de 100 verges alors que Norton (125) et Golden (119) ont tous deux réussi plus de 100 verges. Les deux hommes ont été les premiers Zips à disputer tous les deux un match de 100 verges depuis le 1er novembre 2023, lorsque les Zips ont battu Kent State pour le Wagon Wheel.

• Akron a vu 31 de ses 61 plaqués provenir de D.Lewis (12), McCoy (9) et P.Lewis (9).

• Zips a enregistré les deux premiers sacs de la saison comme Lama Lavéa a enregistré le premier Sack d’Akron et CJ Nunnally IV a eu un strip sack pour clôturer le match. Nathan Kapongo récupéré le fumble.

• Akron a converti 7 des 14 troisièmes essais contre Rutgers

• Jordan Simmons a enregistré la plus longue course de TD depuis la mêlée (73 verges) depuis 2015

• Jordan Simmons a récolté 109 verges au sol, soit une moyenne de 12,1 verges par course

• Daymon David INT a marqué le premier plat à emporter de Zips et l’apparition du pneu de chiffre d’affaires en 2024

• Adrain Norton a marqué le premier touché des Zips en 2024, passe de 32 mètres de Ben Finley

• McCoy (11) et Fish (10) combinés pour 21 plaqués contre Rutgers

• Garnison Smith converti sur deux placements de 48 et 49 yards, marquant le plus long depuis 2015 pour Akron (Robert Stein, 50 yards (11-14-15)

• Akron a converti 4 des 16 troisièmes essais tandis que Ohio State a réussi 9 des 14.

• Livre Avery botté six fois avec une moyenne de 48,2 verges par botté de dégagement

• Akron est allé 2-en-3 au quatrième essai, convertissant 66,7 pour cent des tentatives.

SUIVANT

La septième semaine est la semaine de congé pour l’Akron. Les Zips reviennent au #MACtion à l’InfoCision Stadium-Summa Field contre Eastern Michigan le samedi 26 octobre. Le coup d’envoi est à déterminer.