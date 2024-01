Athletic Bilbao vs Barcelone, Copa del Rey : fil de match, mises à jour en direct

TEMPS PLEIN, Athletic 4-2 Barcelone (AET): Une sortie de Coupe déchirante contre l’Athletic à San Mamés pour la troisième fois au cours des cinq dernières années. Le Barça s’est battu jusqu’au bout, mais les troupes d’Ernesto Valverde ont trouvé le moyen de s’imposer à nouveau à domicile.







120+1′ BUT, Athletic 4-2 Barcelone (N. Williams): L’Athletic tue le match sur le contre alors que Nico Williams utilise l’extérieur de son pied droit pour enrouler le ballon dans le coin supérieur et régler l’égalité.

105+2′ Athletic 3-2 Barcelone (I. Williams): L’Athletic reprend l’avantage lors du dernier jeu de la première mi-temps des prolongations. La passe d’Asier Villalibre est déviée sur la trajectoire d’Iñaki Williams, qui frappe d’abord le poteau mais frappe son propre rebond.

COUP D’ENVOI DU TEMPS SUPPLÉMENTAIRE ! Athletic 2-2 Barcelone: Et nous sommes en route pour 30 minutes supplémentaires d’un match nul épique en Coupe à San Mamés!

FIN DU REGLEMENT, Athletic 2-2 Barcelone: Les deux équipes ont eu des occasions de marquer le but vainqueur en temps réglementaire et Lamine Yamal a gâché deux occasions en or en fin de seconde période, mais 90 minutes ne suffisent pas pour séparer ces deux-là et nous allons prolonger.

49′ BUT, Athletic 2-2 Barcelone (Sancet): L’athlétisme égalise. Nico Williams met un centre dans la surface, Iñaki Peña ne sort pas pour le réclamer et Oihan Sancet est libre de ramener le ballon de la tête.

COUP D’ENVOI DE LA DEUXIÈME MI-TEMPS ! Athletic 1-2 Barcelone: Reprise à San Mamés!

MI-TEMPS, Athletic 1-2 Barcelone: Après un début cauchemardesque, le Barça a fait preuve d’un grand sang-froid pour continuer à jouer, retrouver son chemin dans le match et finalement entrer en tête à la pause. L’Athletic est vraiment bon et celui-ci est loin d’être terminé, mais les Catalans sont en bonne position pour réserver une place en demi-finale s’ils gèrent bien le match en seconde période.

32′ BUT!!!! Athletic 1-2 Barcelone (Yamal): LE BARÇA PREND LES CHEFS !!! Le retour est terminé à la demi-heure de jeu alors que Lamine Yamal effectue une course solo sensationnelle sur l’aile droite, coupe à l’intérieur sur son pied gauche préféré et décoche un magnifique curleur dans le coin inférieur ! QUEL BUT!!!

26′ BUT !!! Athletic 1-1 Barcelone (Lewandowski): LE BARÇA ÉGALISE !!! Un beau long ballon d’Andreas Christensen trouve Ferran Torres qui prend une magnifique touche et fait une belle passe à Pedri à l’intérieur de la surface, et après que le magicien soit dépossédé, la tentative de dégagement frappe Robert Lewandowski et rentre dans le filet ! C’est un objectif bizarre, mais nous le prendrons !

23′ REMPLACEMENT: Le Barça perd encore un autre joueur important alors qu’Alejandro Balde est contraint de quitter le terrain en raison d’une apparente blessure aux ischio-jambiers droits et est remplacé par Héctor Fort à l’arrière gauche.

1′ BUT, Athletic 1-0 Barcelone (Guruzeta): L’Athletic prend la tête. Un centre entre dans la surface, le Barça rate le dégagement au deuxième poteau et le ballon tombe sur Gorka Guruzeta qui donne l’avantage à l’équipe locale après seulement 40 secondes de jeu.

DÉMARRER! Athletic 0-0 Barcelone: Et nous sommes en route à Bilbao !

BIENVENUE À LA STADE DE SAN MAMÉS!!! Cette spectaculaire cathédrale de football dans la belle ville de Bilbao, au Pays basque, est le site d’un monstre Coupe du Roi quart de finale entre l’Athletic Bilbao et Barcelone, qui renouvelleront leur rivalité de longue date avec en jeu une place en demi-finale de la Coupe d’Espagne. Le Barça aborde celui-ci de bonne humeur après une magnifique victoire contre le Real Betis, mais fait face à l’un de ses plus gros tests cette saison contre l’équipe athlétique de haut vol et de pressing d’Ernesto Valverde. Cela devrait être très amusant, et vous êtes invités à nous rejoindre pour suivre et commenter toute l’action. Vamos!

ALIGNEMENTS

BARCELONE

XI de départ: Peña; Koundé, Araujo, Christensen, Balde ; Gündogan, De Jong ; Yamal, Pedri, Ferran ; Lewandowski (4-2-3-1)

Substituts: Astralaga (GK), Yaakobishvili (GK), Cubarsí, Cancelo, Fort, Romeu, Roberto, Fermín, Félix, Roque, Guiu

BILBAO ATHLÉTIQUE

XI de départ: Agirrezabala; Lekue, Vivian, Paredes, Yuri ; Prados, Vesga; Ares, Sancet, N. Williams ; Guruzeta (4-2-3-1)

Substituts: Simón (GK), Yeray, I. Williams, Muniain, De Marcos, Villalibre, Herrera, García, Nolaskoain, Gómez, Jauregizar

INFORMATIONS SUR LE MATCH

Compétition/Tour: 2023-24 Coupe du RoiQuarts de finale

Date/Heure: mercredi 24 janvier 2024, 21h30 CET/WAT (Barcelone et Nigeria), 20h30 GMT (Royaume-Uni), 15h30 HE, 12h30 PT (USA), 2h IST (Inde, jeudi)

Lieu: Stade San MamésBilbao, Pays Basque, Espagne

Arbitre: José María Sánchez Martínez

VAR: Eduardo Prieto Iglesias

COMMENT REGARDER

À la télé: Startimes World Football (Nigéria), TVE (Espagne), autres

En ligne: ESPN+ (États-Unis), FanCode (Inde), autres

