Athlète rejeté pour tatouage sportif, la Haute Cour de Delhi ordonne un nouveau test

La Haute Cour de Delhi a demandé aux autorités de reconduire l’examen médical d’une athlète qui avait été précédemment déclarée inapte en raison d’un tatouage avec cicatrice sur l’avant-bras droit et la main pour le poste de chef de police du CRPF dans le cadre du quota sportif pour l’haltérophilie.

Un banc de juges Suresh Kumar Kait et Mini Pushkarna a ordonné que le requérant, qui était déjà agent de police dans la Force de police centrale de réserve (CRPF) et a affirmé que le tatouage avait maintenant été enlevé, soit examiné par une commission médicale fraîchement constituée au sein de quatre semaines et s’il est jugé apte, être autorisé à participer à la suite du processus de sélection.

La requérante, Davinder Kaur, avait participé au processus de recrutement pour le poste de chef de police ou GD au titre du quota sportif dans la catégorie haltérophilie (59 kg), mais avait été déclarée inapte en début d’année en raison du tatouage sur son bras droit .

Son avocat, KK Sharma, a déclaré au tribunal que le tatouage avait été enlevé et qu’elle devrait avoir la possibilité de participer à l’examen.

« En conséquence, dans l’intérêt de la justice, nous ordonnons par la présente aux défendeurs d’interroger à nouveau la requérante devant la commission médicale des défendeurs fraîchement constituée dans les quatre semaines à compter d’aujourd’hui et si la requérante est jugée apte par ladite commission médicale, elle sera autorisé à participer à la suite du processus de sélection », a déclaré le tribunal dans une ordonnance adoptée au début du mois.

Il a précisé que si le requérant est jugé inapte, la décision sera définitive et exécutoire.

Dans sa pétition, la pétitionnaire a déclaré qu’elle avait rejoint le CRPF en tant que constable ou GD dans le cadre du quota sportif (haltérophilie, catégorie 59 kg) et qu’elle était une haltérophile bien connue de la force.

« Depuis qu’elle a rejoint la force, elle joue régulièrement pour le CRPF et a remporté plusieurs médailles pour la force dans la catégorie de poids de 59 kg. Elle a également représenté l’Inde au Championnat senior d’haltérophilie du Commonwealth 2019 qui s’est tenu à Apia, Samoa à partir du 6 juillet. -15, 2019 », indique la pétition.

